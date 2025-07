Ana Maria Braga dá bronca ao vivo em funcionários e viraliza na web

Será que alguém saiu com o crachá tremendo? Um vídeo de Ana Maria Braga viralizou nas redes sociais na última quarta-feira (9), após a apresentadora do Mais Você interromper o programa ao vivo para dar uma bronca em dois funcionários que conversavam durante a gravação.

A cena inusitada aconteceu já no fim da atração, enquanto Ana se preparava para apresentar o tradicional “pensamento do dia”. Ao perceber dois membros da equipe distraídos em um bate-papo, ela não deixou passar e pediu, sem cerimônia, que o câmera os filmasse.

“Como aqueles dois meninos que estão ali conversando lindamente… mostra lá a ceninha. Continuem conversando vocês dois. Bate-papo bom esse. Vamos conversar. Quem sabe eles prestam atenção”, ironizou, claramente irritada com a situação. Ao fundo, Gil do Vigor e Alessandro Jodar, que participavam do programa, reagiram com risos desconcertados.

O episódio dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns internautas consideraram a atitude de Ana exagerada, outros saíram em defesa da veterana. “Que deselegante, bem coisa da velhice”, criticou uma usuária. “Constrangimento e exposição. Ótimo dia pra processar”, apontou outro comentário.

Por outro lado, muitos aplaudiram a postura da apresentadora: “Tem gente sem noção mesmo. Eu aqui querendo um emprego na Globo e nego desperdiçando”, escreveu uma seguidora. “Está mais que certa! Achei falta de respeito e compromisso com todos ali na gravação”, opinou outro perfil.