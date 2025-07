Casal é preso por dar golpe em pelo menos 15 idosos do DF; prejuízo de R$ 33 mil

Um casal investigado por dar golpe em pelo menos 15 idosos de diversas regiões do Distrito Federal, foi preso em flagrante, em Taguatinga, após monitoramento realizado por policiais da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural). Segundo os investigadores, as vítimas tinham perfis semelhantes e eram abordadas em locais públicos. Os prejuízos ultrapassam R$ 33 mil.

Em um dos casos, os autuados pararam uma senhora de 80 anos, e ofereceram travesseiros. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a dupla sempre agia da mesma forma: interceptava as vítimas na rua vendendo panelas e eletrodomésticos a preços significativamente abaixo do mercado.

Para conferir credibilidade ao golpe, apresentavam-se como funcionários de uma plataforma digital e utilizavam maquininhas de cartão para efetuar as cobranças. No momento da compra, após a vítima passar o cartão e digitar a senha, era induzida ao erro sob o pretexto de que a conexão estava instável e a transação não teria sido concluída. Na realidade, os golpistas realizavam múltiplas cobranças, efetuando diversas transações sucessivas sem o conhecimento da vítima.

A dupla foi autuada com base no artigo 171, §4º, do Código Penal, cuja pena pode chegar a 5 anos de reclusão, com possibilidade de aumento devido ao fato de a vítima ser idosa. A PCDF informa que as investigações continuam para identificar outros envolvidos e que denúncias podem ser realizadas anonimamente pelo número 197.

Em razão da existência de diversas ocorrências policiais relacionadas aos fatos e da possibilidade de haver outras vítimas ainda não identificadas, a Polícia Civil solicita a divulgação das fotografias dos indiciados. A Polícia Civil reforça que nunca deve-se entregar seu cartão a estranhos e sempre desconfiar de promoções com valores muito abaixo do mercado.