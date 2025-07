Vídeo:Idosa é atropelada por ciclista na calçada e bate a cabeça

Uma idosa de 60 anos foi atropelada na manhã deste domingo (13/7) enquanto caminhava por uma calçada em uma avenida comercial do Paranoá. Maria do Amparo Damasceno Veras foi atingida por um homem que circulava de bicicleta pelo local, o que é proibido por sinalização. Ela precisou ser levada ao hospital, onde recebeu pontos na região da cabeça, passou por uma tomografia e, no momento, relata fortes dores.

Segundo o filho da vítima, Leonardo Veras, Maria bateu a nuca no chão com a queda, o que causou um corte e uma contratura muscular que deixou seu pescoço travado. “O estado dela é estável. Ela foi medicada, e os demais cuidados serão feitos em casa. O que mais nos preocupa é a falta de responsabilidade dos ciclistas no Paranoá, porque esses acidentes têm sido recorrentes com pedestres”, afirma.

Maria estava acompanhada do marido, também idoso, quando ambos foram surpreendidos por dois ciclistas. No local, há placas que proíbem expressamente o uso de bicicletas na calçada.

Histórico de acidentes

Este não é o primeiro acidente registrado na região. Há alguns anos, uma criança também foi atropelada por um ciclista na mesma calçada. A colisão causou graves lesões, resultando na perda da visão de um dos olhos da vítima, que precisou passar por cirurgia.

