Paranoá e Itapoã Parque ficam sem energia nesta Segunda-feira

Moradores de algumas áreas do Paranoá e do Itapoã Parque terão o fornecimento de energia elétrica interrompido nesta segunda-feira (14/7). Isso acontece, pois será realizada a modernização da rede elétrica local. O serviço, que visa aprimorar a infraestrutura energética da região, ocorrerá das 9h às 15h.

Os endereços afetados são: Fazendinha, Quadra 1, e Itapoã Parque, Quadra 502, Conjunto 1, Bloco C. A Neoenergia informa que a suspensão temporária do serviço é uma medida de segurança essencial para as equipes que realizarão os trabalhos. Caso a manutenção seja concluída antes do horário previsto, a energia será restabelecida sem aviso prévio.

É importante ressaltar que, além dos desligamentos programados, interrupções no fornecimento de energia podem ocorrer em outras localidades do Distrito Federal. Nesses casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem utilizar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.