Foragido é preso com identidade falsa, cigarros e papagaio em cativeiro

Um homem condenado a mais de 10 anos de prisão por tráfico de drogas e foragido da Justiça foi preso por policiais civis da 8ª Delegacia de Polícia da Estrutural na tarde de quinta-feira (17/7). A captura ocorreu após dois dias de monitoramento, quando os agentes localizaram o novo endereço do suspeito.

O homem foi flagrado tentando transportar uma grande carga de cigarros contrabandeados do Paraguai em uma caminhonete Toyota Hilux. Durante a abordagem, ele ainda tentou fugir, mas foi detido pelos policiais. Com o suspeito, foram apreendidas várias caixas de cigarros ilegais, uma quantia significativa em dinheiro, uma identidade falsa, com a própria foto, mas com os dados do irmão, e um papagaio mantido ilegalmente em cativeiro.

As diligências revelaram ainda que parte do material contrabandeado estava sendo comercializado em um estabelecimento comercial ligado ao suspeito. Ele foi autuado por contrabando, uso de documento falso e crime ambiental, com penas que, somadas, podem chegar a 12 anos de prisão, além da pena já imposta anteriormente por tráfico de drogas.