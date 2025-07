Homem fica gravemente ferido após colisão entre carros na BR 251

Um homem de 43 anos ficou gravemente ferido após uma colisão entre dois veículos na BR 251, Km 31, próximo ao Aeródromo Planalto Central, em São Sebastião.

Os dois carros envolvidos no acidente, que aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (18/7), ficaram bastante destruídos e suas engrenagens foram espalhadas pela rodovia. Em um deles, um Kwid, estava a vítima mais grave, que sofreu parada cardiorrespiratória e traumatismo craniano. Ele foi retirado das ferragens onde estava preso e transportado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) para a UPA de São Sebastião.

O outro carro envolvido na colisão, um Audi, era ocupado por duas pessoas. Uma delas sofreu ferimentos leves (foto: CBMDF)

O outro veículo, um Audi, era conduzido por um homem, que não sofreu qualquer dano físico. Também estava no carro uma mulher, que foi levada ao Hospital Regional do Paranoá, com ferimentos no rosto.