Trabalhador é ferido após ser atingido por bloco de concreto em obra

Um homem que trabalhava em uma obra na QI 21 do Lago Sul foi ferido após ser atingido por um bloco de concreto da construção nesta sexta-feira (18/7).



Com o impacto, o trabalhador sofreu uma fratura exposta no braço e suspeita de fratura na coluna. No local, equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) aplicaram o protocolo de trauma e o transportaram para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB), consciente e orientado.