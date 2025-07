Incêndio atinge casa em quadra do Arapoanga, em Planaltina

Um incêndio atingiu uma casa localizada na Quadra 15/17 do Arapoanga, em Planaltina (DF), na manhã deste domingo (20/). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), duas viaturas foram designadas para a ocorrência, por volta das 5h36.

Quando chegaram ao local, as equipes encontraram muita fumaça e chamas no interior da residência. Os bombeiros, de imediato, iniciaram as medidas necessárias para conter o incêndio, extinguindo o fogo que se concentrava em um quarto, evitando que se espalhasse para outros cômodos da casa.



Durante a operação, ainda foi realizada uma ventilação forçada, por meio de exaustores, para que a fumaça fosse retirada do ambiente. O proprietário ou morador não foi localizado pelos bombeiros e também não havia pessoas ou animais na residência. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o local. Não há informações sobre as causas do incêndio.