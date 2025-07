Barraco pega fogo em assentamento às margens da BR-060

Um barraco pegou fogo no Assentamento Nova Jerusalém, às margens da BR-060, no início da tarde deste domingo (13/7). Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) constatou que a a estrutura era de madeiras e iniciou o combate às chamas.

Extinto rapidamente, o fogo não chegou a ser propagado para os demais barracos da região. Diante do risco de reignição, porém, os militares realizaram a separação de várias madeiras que estavam próximas ao local para realização do rescaldo, resfriando pontos ainda aquecidos.

O proprietário do imóvel recusou a perícia. Três viaturas do CBMDF foram empenhadas para a ocorrência, que aconteceu por volta das 13h34. Nâo se sabe como o fogo teve início.