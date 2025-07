Homem é preso pela Polícia Militar por furto de bicicleta na EPNB

Um homem foi preso depois de furtar uma bicicleta, na altura do km 4 da EPNB. O suspeito foi localizado na noite deste sábado (19/7) em frente a um estabelecimento pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do GTOP 45 (Grupo Tático Operacional) e com o apoio do serviço de inteligência da corporação.

De acordo com os policiais, ele foi rapidamente encontrado e conduzido à 27ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante. Mais cedo, por volta das 18h20, outra detenção foi realizada pela mesma equipe do GTOP 45, na EPIA, sentido Sul.



Um homem estava utilizando a réplica de uma arma de fogo para intimidar mulheres que transitavam pela passarela próxima à floricultura. O simulacro foi apreendido e o autor encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.