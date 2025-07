Crônica: O óbvio precisa ser dito

A busca pela longevidade já rendeu clássicos da literatura. A música, mais da boemia, é da turma dos que querem aproveitar ao máximo cada segundo nesta vida, independentemente do quanto ela dure. Nos consultórios, porém, é a chave para uma velhice saudável o que geralmente se procura, além de estratégias para seguir padrões estéticos. A harmonização facial que o diga.

A edição de domingo do Correio me pegou de jeito com reportagens que mostraram a força dos hábitos saudáveis e a serenidade de Corina Desirée da Costa Braga, 105 anos. "O único remédio que tomo é o de pressão alta, mais nenhum. Sempre me alimentei bem e fiz atividade física. Hoje, faço fisioterapia e hidroterapia. E, é claro, não me estresso com nada", contou ao repórter da Revista do Correio, Eduardo Fernandes.

Ela talvez nem tenha feito de caso pensado, mas está seguindo as mais avançadas práticas de longevidade, certificadas cientificamente, como mostrou a reportagem de Renata Giraldi na editoria de Saúde. As conclusões não chegam a ser inéditas, mas guardam a completa verdade e talvez sejam o conselho mais importante que você vai receber. Afinal, o óbvio também precisa ser dito.

O texto cita o estudo Repensando os cuidados de saúde por meio da biologia do envelhecimento, do Instituto Europeu de Pesquisa para Biologia do Envelhecimento (Eriba), da Universidade Médica de Groningen (UMCG) e da Universidade de Groningen (RUG). O pesquisador Marco Demaria reforçou que, além de "atacar" o processo biológico do envelhecimento, prevenindo as doenças crônicas, é necessário colocar em prática políticas de atendimento à saúde efetivas.

Para completar a visão acadêmica, um conselho de quem entende: "Segredo mesmo não tem. Eu deixo o universo mandar. Todo dia acordo, escuto o passarinho, até o silêncio, e já vem música nova na cabeça. Não premedito nada; sinto e toco. Quando a criatividade flui, a mente fica limpa. Somos todos semelhantes, irmãos, ninguém é dono do som. E eu sigo tocando sem parar", revelou o compositor, arranjador e multi-instrumentista Hermeto Pascoal, 89 anos.

Como Desirée, ele mostra que o lema de Bob Marley — don't worry about a thing, cause every little thing gonna be all right (não se preocupe, tudo vai dar certo) — talvez faça mesmo muito sentido. A própria ação de se deixar levar, no entanto, também exige comprometimento. Como diz nossa pioneira, exercitar-se e cuidar da mente com a meditação que preferir, seja ela religiosa ou não, é essencial. Do contrário, viramos seres egoístas, um fardo para os nossos mais queridos.