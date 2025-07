IBGE detalha os hábitos digitais dos brasilienses

Brasília solidificou a posição como a "capital mais conectada do país", segundo a Pnad Contínua 2024 do IBGE, com base nos dados do último trimestre do ano passado. A quase universalização da internet nos domicílios (98%) e a superação da banda larga fixa pela móvel (89,9% contra 89,2%) demonstram uma infraestrutura robusta.

O avanço da "casa inteligente" chama a atenção. Uma a cada quatro residências tem dispositivos inteligentes interconectados, que podem ser acessados pela internet, como câmeras, caixas de som, lâmpadas, ar-condicionado ou geladeiras. Trata-se de um recorde nacional. Isso sinaliza um novo nicho de mercado: a automação residencial.

Outros dados também chamam a atenção sobre a presença em massa dos brasilienses no ambiente digital: 95,9% da população com 10 anos ou mais utilizam a internet, com 93,9% contando com telefone móvel pessoal — os maiores percentuais do Brasil. O uso de microcomputadores (52,5%) e tablets (15,2%) para acesso à internet também é o mais alto do país.

As principais usabilidades incluem assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes (92,5%); ouvir músicas, rádio ou podcast (89,8%); redes sociais (87,3%, uma alta de 2,0 pontos percentuais em relação ao ano anterior); acessar bancos ou outras instituições financeiras (81,8%); enviar ou receber e-mails (81,2%); ler jornais, notícias, livros ou revistas pela Internet (79,4%); comprar ou encomendar bens ou serviços (61,0%, aumento de 5,4 pontos percentuais em relação ao ano anterior); e usar algum serviço público (58,9%), indicando a profunda digitalização da economia e da vida cotidiana.

Apesar da alta inclusão, ainda há 114 mil pessoas off-line, principalmente por "não saber usar" (52,6%), e não por custo (5,7%). Isso sugere a necessidade de programas de letramento digital.

Bets na Justiça

Com a regulamentação das bets em 1º de janeiro, as casas de apostas passaram a ser obrigadas a ter razão social no Brasil para explorar o serviço on-line. Com isso, os apostadores que se sentirem lesados podem recorrer à Justiça com base no Código de Defesa do Consumidor.

E as primeiras sentenças começam a sair. O 2º Juizado Especial Cível de Águas Claras do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios condenou a HS do Brasil Ltda, operadora do site Bet 365, a ressarcir um cliente pelos valores subtraídos de sua conta após alteração unilateral na cotação de aposta concluída.

O consumidor realizou aposta de R$ 1.460 em uma partida de baseball, na qual afirmou que haveria mais de 0,5 ponto no segundo inning com cotação de 1,69. Após acertar a aposta, recebeu inicialmente R$ 2.467,40 na conta. Contudo, a plataforma reduziu o saldo em R$ 774 sob a alegação de erro na cotação oferecida e alterou por conta própria o valor do prêmio.

Ao examinar o caso, a juíza Andreza Alves de Souza rejeitou os argumentos da defesa e reconheceu violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). A sentença, publicada na segunda-feira, determinou que a empresa pague R$ 774 ao consumidor, valor que corresponde exatamente ao montante subtraído indevidamente da conta após a alteração unilateral da cotação.

Transferência de cônjuge

Entrou ontem em vigor uma mudança na CLT que interessa a muita gente no Distrito Federal com a publicação da Lei nº 15.175. A norma regulamenta o direito de transferência automática para empregados públicos que precisam acompanhar cônjuges, também agentes públicos, quando a modificação ocorrer no interesse da administração pública. A nova redação do artigo 469-A dispõe que a transferência ocorrerá a pedido do empregado e não se aplica o artigo 470 da CLT. O pedido de transferência dependerá, no entanto, da existência de "filial ou representação da administração pública na localidade de destino" e que "deverá ser horizontal, dentro do mesmo quadro de pessoal."

Cogumelos em alta

O mercado de cogumelos está em franca expansão no Distrito Federal. Ao tempo em que o crescimento do número de produtores ainda é tímido, eram 19 no ano passado contra 17 em 2023, o Valor Bruto da Produção (VBP) teve um salto expressivo. Pulou de R$ 3,49 milhões para R$ 5,2 milhões. É um crescimento de 49% em relação ao ano anterior.

Entre os produtos made in DF estão champignon embalado, cogumelo-do-sol, shimeji, shiitake e cogumelos em conserva (foto: Reprodução/Embrapa)

Entre os produtos made in DF estão champignon embalado, cogumelo-do-sol, shimeji, shiitake e cogumelos em conserva. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), são alimentos altamente nutritivos — com teor proteico semelhante ao da carne e maior que o de muitos vegetais e frutas.

Pix do Sindjus



O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU no DF, o Sindjus, vai sortear hoje 10 Pix no valor de R$ 1 mil aos filiados. As premiações fazem parte das celebrações dos 35 anos da entidade. O evento será transmitido a partir das 11h no canal Sindjus Play no YouTube.

Dia dos avós

Em celebração ao Dia dos Avós, a Farmacotécnica realiza hoje uma programação especial no Centro Clínico Sul (SHLS 716), das 9h às 13h. O evento, gratuito e aberto ao público, terá degustação de produtos, dicas de saúde com farmacêuticos da rede, sorteios, prêmios e momentos de acolhimento.

Transporte ferroviário

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), promove em 5 de agosto o evento Desafios do Transporte Ferroviário e Competitividade do Setor Produtivo. A ideia é discutir os principais entraves logísticos e apontar soluções para ampliar a eficiência.