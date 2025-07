Capital Moto Week estreia a edição de 2025 nesta quinta-feira (24/7)

Do total de público estimado, 150 mil são turistas de todo os cantos do país - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Tradicional no calendário brasiliense, o festival Capital Moto Week vai lotar o quadradinho de motocicletas nas próximas semanas. Com shows e um espaço para os motociclistas e amantes de motos, o evento começa nesta quinta-feira (24/7) e vai até 2 de agosto no Parque de Exposições da Granja do Torto.

Ao todo, serão 107 atrações divididas entre os 10 dias de evento. Entre os nomes mais chamativos, estão a banda canadense Magic!, o retorno do grupo Cidade Negra, os ícones do metal Angra, o Lobão Power Trio, Marcão Britto & Thiago Castanho — Charlie Brown Jr. e Detonautas. Os shows serão divididos em cinco palcos e os portões para as apresentações abrem às 17h.

Porém, o primeiro fim de semana é o em que o público de Brasília se reencontra com as raízes roqueiras. Nesta quinta-feira (24/7), o Biquini abre os trabalhos do festival; sexta (25/7) é a vez dos velhos conhecidos, Paralamas do Sucesso; sábado (26/7) fica a cargo de outra prata da casa, Capital Inicial; e domingo (27/7), Samuel Rosa apresenta a carreira solo.

Nesta edição, o evento espera reunir 800 mil pessoas e 300 mil motos. A expectativa é de que os dias de festival movimentem cerca de R$ 60 milhões na economia local, com a presença de cerca de 150 mil turistas que vêm à capital curtir o CMW. Com atrações infantis, roda-gigante, bungee jump e tirolesa, a edição apostou no lazer neste ano.

Estarão presentes no local mais de cem marcas nacionais e internacionais, além de duas praças de alimentação, que envolvem 38 opções gastronômicas, desde café da manhã a petiscos e fast food. A infraestrutura do evento conta também com postos médicos e pontos de distribuição de água e comida para os pets que acompanharão seus donos no festival.

Outro destaque da edição é a Vila do Bem, projeto que reúne atendimentos de saúde e acesso a cultura e lazer para instituições que abrigam pessoas vulneráveis no DF. A seleção das organizações foi feita durante o ano e o público carente visitará a CMW entre 28 e 30 de julho.

É esperada a presença de mais de 100 marcas nacionais e internacionais que irão expor seus produtos. Além disso, um casamento está previsto na programação, que acontecerá em 30 de julho.

Serviço

Até 2 de agosto, no Parque de Exposições da Granja do Torto, os portões abrem às 17h. Os ingressos custam a partir de R$ 135 mais taxas para pedestres e estão disponíveis na plataforma da Bilheteria Digital. A compra presencial pode ser feita na loja do CMW no Iguatemi Brasília e na bilheteria da Granja. Motociclistas sem garupa e pilotando não pagam; motos com garupa entram grátis de segunda a sexta-feira até 18h e, aos sábados e domingos, até 15h; PCDs têm acesso grátis com direito a acompanhante; menores de 16 anos, somente acompanhados de responsável legal; Ingresso solidário (preço promocional) é concedido para quem levar lixo eletrônico ou 1kg de alimento não perecível.