PMDF acaba com festa clandestina no Varjão após denúncia moradores

Uma festa que continha drogas, na Quadra 9 do Varjão, na noite desta terça-feira (22/7), foi finalizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após relatos dos moradores. Neles, foram ditos que no local havia comercialização de entorpecentes, aglomeração de dezenas de pessoas, incluindo crianças e adolescentes consumindo bebidas alcoólicas e drogas, além de veículos com som automotivo em volume excessivo e bloqueio do trânsito, comprometendo o direito de ir e vir.

Com o acionamento da PMDF, eles foram averiguar o local. Quando chegaram lá, os policiais visualizaram um suspeito tentando esconder drogas dentro de uma residência. Alguns participantes desobedeceram ordens legais, proferiram ofensas contra os militares e reagiram de forma agressiva, com um deles agredindo um policial com um soco no rosto. O policial foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito.

Diante da resistência, os agentes usaram a força para conter os agressores, restabelecer a ordem e garantir a segurança de todos os envolvidos. Na busca, porções de entorpecentes, uma balança de precisão e cerca de R$ 930 em espécie, cuja procedência não foi justificada, foram apreendidos. Além disso, cinco indivíduos foram detidos pelos crimes de desacato, resistência, desobediência e lesão corporal contra agente de segurança pública.

Três dos detidos têm antecedentes criminais. Um deles é acusado de crime de homicídio e tráfico de drogas; o outro agrediu o policial e ficou preso sob fiança. Os demais foram liberados ficando em apuração e TCO de desacato e resistência.