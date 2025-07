Brasília recebe evento "Transformar Juntos 2025" a partir desta quarta

O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin esteve presente no "Transformar Juntos 2024" - (crédito: Marina Gadelha)

Entre hoje (23/7) e quarta-feira (25/7), Brasília será sede de um evento gratuito e aberto ao público: Transformar Juntos 2025, promovido pelo Sebrae. O objetivo é debater temas relacionados ao desenvolvimento territorial, à sustentabilidade e à inovação. Ao longo dos três dias, serão realizadas 70 atividades no hotel Royal Tulip. Os interessados podem se inscrever pelo site oficial do evento.

Entre os palestrantes confirmados estão Leandro Grass, presidente do Iphan; Everton Santos, diretor de Normas e Sistemas do Ministério da Gestão e da Inovação (MGI); e o prefeito de Maringá, Silvio Barros.

A programação abordará temas como boas práticas em desenvolvimento territorial, atuação conjunta entre instituições, associativismo, bancos comunitários e moedas sociais. A inteligência artificial também será um dos destaques nas discussões.

Um painel especial com o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) tratará dos recursos da educação, com foco no programa Dinheiro Direto na Escola.

Uma das novidades desta edição é o empório de expositores, que reunirá produtos com Indicação Geográfica de diversas regiões do país. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer e adquirir esses itens, valorizando a produção local e a diversidade cultural brasileira.

Transformar Juntos 2025

Data: 23 a 25 de julho de 2025

Onde: Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, Brasília (DF)

Inscrições: Pelo site oficial do evento

Destaques: 70 atividades; painel com FNDE sobre Dinheiro Direto na Escola; empório de produtos com Indicação Geográfica; debates sobre IA, desenvolvimento territorial e sustentabilidade.

Organização: Sebrae.