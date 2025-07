Câncer colorretal tem crescido entre pessoas mais jovens, diz especialista

A morte da cantora Preta Gil, no último domingo (20/7), após uma batalha contra o câncer colorretal, reacendeu o assunto sobre prevenção e diagnóstico precoce da doença, que tem crescido de forma alarmante entre pessoas mais jovens. No programa CB.Saúde — uma parceria entre a TV Brasília e o Correio Braziliense —, desta quinta-feira (24/7), o cirurgião geral e coloproctologista do Hospital Anchieta, Landwehrner Lucena, destacou a importância da colonoscopia — exame ainda cercado de tabus.

O aumento de casos entre jovens é uma realidade que preocupa a comunidade médica. “Antes, a recomendação era iniciar aos 50 anos, agora já caiu para 45 e provavelmente vai para 40. Estamos vendo cada vez mais pacientes jovens com câncer colorretal, e isso tem ligação direta com o estilo de vida atual: consumo de alimentos ultraprocessados, carne ultraprocessada, sedentarismo, tabagismo e obesidade”, apontou Lucena. Segundo ele, a estimativa é que o Brasil registre cerca de 4 mil novos casos da doença por ano em pessoas mais jovens.

“Por isso, a prevenção e a adoção de hábitos de vida mais saudáveis, especialmente na alimentação, são necessários”, completou.

O grande diferencial do exame está na detecção e remoção de pólipos — pequenos ajuntamentos de células na parede do intestino que podem se transformar em câncer. “Se não forem encontrados pólipos, a nova colonoscopia pode ser feita em cinco anos. Mas se forem detectados, pode ser necessário repetir em seis meses, um ano ou dois, dependendo do risco”.

Lucena também comentou sobre o preconceito que ainda existe em torno do exame, especialmente entre os homens. “Infelizmente, muitos ainda têm medo ou vergonha da colonoscopia, o que atrasa o diagnóstico. Mas o procedimento evoluiu muito. Hoje é feito com sedação, o paciente dorme e não sente dor”, observou.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira

