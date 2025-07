Carro colide com poste e deixa uma pessoa ferida no Riacho Fundo II

Um carro colidiu com um poste de iluminação pública, na QS 27 do Riacho Fundo II, deixando o motorista ferido e mobilizando equipes de resgate. O acidente ocorreu por volta das 21h27 e envolveu um Ford Ka vermelho, que ficou parcialmente destruído após o impacto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), o veículo Ford Ka, de cor vermelha, bateu contra o poste e transportava duas pessoas. O condutor, identificado como E. G. N., de 30 anos, estava consciente e orientado, mas se queixava de dor intensa na cabeça e apresentava um inchaço na testa. Ele foi socorrido e encaminhado ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF). A passageira, T. S. C., de 27 anos, não sofreu ferimentos.

Duas viaturas de resgate foram enviadas ao local, na noite de quarta-feira (24/7). As equipes realizaram o isolamento da área e os procedimentos de atendimento à vítima. A Polícia Militar do Distrito Federal ficou responsável pela segurança e os desdobramentos no local após o atendimento. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.