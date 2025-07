Suspeitos de esfaquear motorista de aplicativo são presos

Dois homens foram presos nesta sexta-feira (25/7) suspeitos de tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo no Distrito Federal. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (24/7), depois de a vítima reagir a um assalto e ser golpeada com uma faca.

Segundo o delegado Pablo Aguiar, da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), responsável pelo caso, os detidos têm 19 e 24 anos e foram localizados na Estrutural. Um terceiro envolvido, já identificado, continua foragido e está sendo procurado pelas autoridades.

As investigações apontam que o trio estava na Quadra 13 do Guará II com a intenção de cometer um roubo. A corrida foi solicitada pelo suspeito de 19 anos. Quando o carro chegou, os três embarcaram e seguiram em direção à região do Jockey Clube, em Vicente Pires.

Durante o trajeto, o grupo anunciou o assalto. De acordo com os depoimentos, o motorista reagiu e foi esfaqueado pelo homem de 24 anos, enquanto o outro tentou agredi-lo com socos. Após a tentativa de roubo, os assaltantes fugiram para uma área de mata.

O motorista é colombiano, teve ferimentos no braço, na mão e no tórax, e segue internado no Hospital de Base.

Ainda segundo a polícia, o suspeito de 19 anos já tinha passagem por tentativa de homicídio. Já o de 24 respondia por roubo e lesão corporal e estava em liberdade provisória no momento do crime.

Os dois foram encaminhados para audiência de custódia e seguem presos.