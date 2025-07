Homem morre após cair de uma altura de 50 metros, na Chapada dos Veadeiros

Um homem morreu após cair de uma altura de 50 metros na Cachoeira da Usina, zona rural de Alto Paraíso de Goiás, cidade do Entorno do Distrito Federal. O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (25/7).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), Gustavo Rodrigues Guimarães caiu enquanto praticava highline — esporte de equilíbrio em fitas suspensas sobre precipícios ou cursos d’água.

De acordo com a corporação, quando a equipe de socorro chegou no local, encontrou a vítima deitada na borda do poço da cachoeira, sem sinais vitais, com sangramento intenso na região posterior da cabeça.

Amigos da vítima relataram aos bombeiros que tentaram reanimá-lo com manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), mas não tiveram sucesso. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito de Gustavo ainda no local do acidente.

A Polícia Técnico-Científica, o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil foram acionadas, realizaram os procedimentos legais e recolheram o corpo da vítima.



Nas redes sociais, Ana Flora Drummond, namorada de Gustavo, declarou: “Tivemos um ‘trem muito doido’. Na primeira semana, a gente estava apaixonado. Na segunda, ele estava entrando para a minha família. Na terceira, a gente estava fazendo planos de viagem. Vivemos.”