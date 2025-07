Mega-Sena acumula mais uma vez com prêmio de R$ 51 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.893 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (26/7). As seis dezenas sorteadas no evento foram: 10, 40, 41, 45, 48 e 50. O próximo sorteio será realizado nesta na terça-feira (29/7), e o prêmio está acumulado em R$ 51 milhões.

No último sorteio, a modalidade da quina tiveram 32 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 119 mil. A quadra registrou 2.904 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.877.

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.