Homem é flagrado em transporte ilegal de peixes nativos na BR-080

Um homem foi flagrado transportando ilegalmente 29 peixes nativos na BR-080. O pescado estava escondido em uma caixa de isopor dentro de um barco coberto por lonas, rebocado por um veículo. Entre os animais apreendidos estavam 16 tucunarés, nove corvinas e três piranhas, todos do estado de Goiás.

A prática configura crime ambiental, conforme a Instrução Normativa SEMADS nº 02/2020, que atesta a proibição do transporte de espécies nativas naquele estado, mesmo fora do período de defeso, sob a regra conhecida como "cota zero". A infração foi identificada por policiais militares do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC) da PMDF, durante patrulhamento de rotina.

O motorista admitiu a origem dos peixes e foi autuado com base no artigo 34, parágrafo 3º, da Lei nº 9.605/1998, que trata de crimes contra a fauna. Todo o material foi encaminhado às autoridades ambientais para as providências legais.