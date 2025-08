Operação volta às aulas nas escolas públicas começa nesta segunda (4/8)

Com o fim do período de recesso escolar, o Batalhão de Policiamento Escolar (BPEsc) realizará entre os dias 4 e 8 de agosto, a "Operação volta às aulas". A ação marca o início do 2º semestre letivo da rede pública de ensino do Distrito Federal, conforme o calendário oficial da Secretaria de Educação (SEEDF).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O projeto tem como objetivo fortalecer a parceria entre a comunidade escolar e a Polícia Militar (PMDF), dar as boas-vindas aos alunos, professores e demais profissionais da rede de ensino. Além disso, a ação visa garantir a segurança de todos os envolvidos no ambiente escolar.

Durante a semana, estão previstas ações como blitz educativas, operações policiais, intensificação do policiamento nas imediações das instituições de ensino, bem como a realização de apresentações educativas, palestras e a distribuição de folders informativos. Esses materiais trarão dicas de segurança voltadas a pais e alunos, além de orientações sobre como acionar o BPEsc em caso de necessidade.