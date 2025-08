Incêndio em residência assusta moradores da QR 827 em Samambaia

Um incêndio atingiu uma residência na QR 827, conjunto 11, em Samambaia, na noite deste sábado (2/8). As chamas se espalharam por toda a casa e causou uma densa nuvem de fumaça, assustando moradores da região.

Segundo relatos, o fogo começou às 23h30 e foi controlado após a chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que enviou três viaturas ao local. Os militares fizeram uma avaliação de risco, entraram na residência e, com o uso de linhas de mangueiras, conseguiram extinguir o incêndio e evitar que as chamas se propagassem para as casas vizinhas.

Apesar dos danos materiais na residência, ninguém ficou ferido. A perícia foi dispensada pela proprietária, que permaneceu responsável pelo imóvel após o controle da ocorrência.