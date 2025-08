Ibaneis promete zerar fila de creches até dezembro em inauguração de espaço

Foi inaugurada, na manhã desta quarta-feira (6/8), o Centro de Educação da Primeira Infância Asa Branca, em Taguatinga. A unidade tem capacidade para atender 213 crianças de 4 meses a 3 anos, com turmas que vão do berçário ao maternal 2. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, a vice-governadora Celina Leão participaram da celebração, acompanhados de autoridades da capital.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em discurso, Ibaneis comemorou o avanço nas políticas de educação infantil. “É um momento de muita alegria. Em 2019, eram 26 mil crianças fora das creches, hoje são menos de 2500”, afirmou. “Falamos também de 26 mil mães que sofriam sem poder ajudar suas famílias com trabalho. Nossa meta é zerar a fila até dezembro”, acrescentou.

Leia também: TJDFT alerta para golpe do falso advogado; saiba como se proteger



O governador destacou ainda, a construção de outras oito unidades, com entrega prevista para os próximos 60 dias, e a ampliação do Cartão Creche. Anunciou a criação de uma bolsa universitária voltada aos estudantes do DF aprovados no Enem e matriculados em instituições de fora do estado. “Estamos investindo na área certa: em educação, para dar oportunidade de crescimento e desenvolvimento para todas as famílias”, afirmou.

Leia também: Julgamento do recurso de Adriana Villela é adiado outra vez; entenda os próximos passos



O administrador da região, Renato Andrade destacou a relevância da entrega para a comunidade local. “Era um sonho de 67 anos que se concretiza hoje com a inauguração oficial dessa creche”, afirmou. O administrador também adiantou que uma segunda unidade será inaugurada em breve e que há planos para uma terceira na M Norte.