Condomínio Ouro Vermelho tem licença de instalação assinada por Ibaneis

Governador Ibaneis Rocha mostra documento com assinatura da licença de instalação do residencial no Jardim Botânico - (crédito: Ana Carolina Alves/CB/DA Press)

Na manhã desta quinta-feira (7/8), os moradores do Condomínio Ouro Vermelho receberam o governador Ibaneis Rocha (MDB), representantes do Brasília Ambiental e demais autoridades do Governo do Distrito Federal (GDF) para a assinatura da licença de instalação do residencial. A autorização marca o início da legalização plena da área e aproxima os moradores do registro oficial do condomínio.

Durante a cerimônia, Ibaneis destacou os avanços na regularização fundiária e afirmou que a política atual tem como foco garantir segurança jurídica às famílias que vivem em condomínios. “Ninguém mais vai derrubar casas, ninguém vai tirar as famílias do Jardim Botânico ou de qualquer outro condomínio. Vamos legalizar tudo dentro da lei, com segurança jurídica, para que cada um receba sua escritura”, declarou.

O governador também citou obras já entregues na região, como o viaduto e a escola, e anunciou novos investimentos em infraestrutura, incluindo a construção de creches e outras escolas. “Antigamente, usavam tratores para derrubar. Hoje usamos para construir e dar dignidade às pessoas”, completou.

A administradora do condomínio, Rose Marques, se emocionou com o momento. “Ver essa licença sair é uma vitória. Por muito tempo, ouvir falar em Brasília Ambiental era motivo de medo. Hoje, é sinônimo de conquista”, afirmou. Representando moradores de diversos condomínios da região, ela reforçou o desejo de que o processo de regularização continue e que, em breve, todos possam receber suas escrituras em mãos.