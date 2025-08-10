InícioCidades DF
MEIO AMBIENTE

Pais deixam legado de sustentabilidade e consciência ambiental para filhos

Estimular valores e hábitos relacionados à consciência ambiental é, para muitos pais, a oportunidade de semear um futuro melhor para os filhos, onde conexão e o respeito com a natureza são parte do cotidiano familiar

Uirá comprou um triciclo para passear com a família. Na foto, Iuri e a avó Maria de Lourdes. - (crédito: Arquivo Pessoal)
Uirá comprou um triciclo para passear com a família. Na foto, Iuri e a avó Maria de Lourdes. - (crédito: Arquivo Pessoal)

Fazer trilhas, acampar e tomar banho de cachoeira. Assim cresceu o biólogo e consultor socioambiental João Álvaro Pantoja, 32 anos, cujo contato com a natureza vem do berço e, agora, é transmitido ao filho Noah, 5. Apesar de desafiador, criar uma criança é, para ele, a oportunidade de semear um futuro mais consciente, saudável e regenerativo para todos

"Em um mundo marcado por crises socioambientais, excesso de estímulos digitais e fragilidade das relações humanas, é fundamental cultivar, desde cedo, a conexão com a natureza, o consumo consciente, a empatia, o pensamento crítico e o respeito à diversidade", descreve João. Foi junto ao pé de ipê que o biólogo plantou o cordão umbilical de Noah, cortado por ele. 

Nos primeiros anos de vida, o pequeno já passeava em parques e áreas verdes, colocava os pés na terra e banhava em rios e cachoeiras. "Aos poucos, fomos ensinando de onde vem o alimento que comemos, a água que bebemos, o canto dos pássaros, a sombra das árvores. Além de o educarmos sobre o local correto de destinação dos resíduos. Com uma composteira em casa, para rejeitos orgânicos, incentivamos Noah a nos ajudar a separar o lixo e vamos juntos aos pontos de coleta seletiva", detalha o consultor socioambiental. 

  • João Pantoja e o filho Noah em Aldeia Multiétnica na Chapada dos Veadeiros
    João Pantoja e o filho Noah em Aldeia Multiétnica na Chapada dos Veadeiros Arquivo Pessoal
  • João Pantoja e o filho Noah fazendo o manejo de uma fossa ecológica e de uma composteira
    João Pantoja e o filho Noah fazendo o manejo de uma fossa ecológica e de uma composteira Arquivo Pessoal

Com o objetivo de criar o pequeno em uma realidade sustentável, João e a esposa se mudaram, há três anos, para a Chapada dos Veadeiros (GO), onde, desde então, têm proporcionado a Noah contato constante com a natureza e com as comunidades tradicionais, como o quilombo Kalunga. No Parque Nacional, o biólogo se tornou condutor de visitantes em unidades de conservação.

Juntos, pai e filho plantam mudas de árvores nativas do Cerrado, frequentam feiras locais e participam de programações de educação ambiental. "Sustentabilidade é atender suas necessidades sem comprometer as necessidades das próximas gerações. Então ir para trilhas com ele, observar, sentir e se conectar com a natureza é uma das melhores formas de dar sentido e despertar o cuidado com Noah, pois quem ama cuida, e só cuidamos e amamos aquilo que conhecemos. Daí a importância de conhecer para preservar", declara.

  • Bruno e Maruan são parceiros de aventuras na natureza
    Bruno e Maruan são parceiros de aventuras na natureza Arquivo pessoal
  • Bruno e Maruan são parceiros de aventuras na natureza
    Bruno e Maruan são parceiros de aventuras na natureza Arquivo pessoal
  • Bruna Corrêa e o filho Maruan em trilha ecológica
    Bruna Corrêa e o filho Maruan em trilha ecológica Arquivo Pessoal

Amor em ação

A paternidade é, para João, transformação e, assim como a natureza, está em constante movimento, passando por ciclos e renascimentos. "Ele (Noah) me lembra que somos exemplos o tempo todo. Portanto, nossas atitudes, o ambiente que criamos, os limites e os estímulos que oferecemos moldam profundamente sua forma de ser. Ser pai é amor em ação", resume.

Assim como João Álvaro, o jovem Bruno Corrêa, 28, despertou interesse pelo meio ambiente ainda na infância, envolvendo-se desde cedo em discussões sobre o cerrado junto à mãe, antropóloga. Pai de Maruan Augusto, 6, o biólogo e mestre em zoologia, ensinou que o natural é justamente estar imerso no cerrado, cuidando do ambiente que o circunda. 

"Busco estimular a curiosidade de meu filho sobre assuntos ligados ao meio ambiente, levando-o ao zoológico e praticando a educação ambiental que me foi ensinada. Com isso tudo, Maruan é uma criança sedenta por aprender e sempre fica feliz de viajar para o mato. Ele é apaixonado pelas paisagens, por cachoeiras e pelos bichos", conta Bruno, que é diretor técnico do Museu do Cerrado. 

Quem lida com questões ambientais está acostumado, segundo o jovem pai, a pensar constantemente no futuro. Depois da paternidade, porém, essa preocupação tornou-se ainda maior. "Vivemos em um mundo com acesso a muitas informações, ainda mais vivendo em centros urbanos. Por isso, quero sempre poder estimulá-lo a pensar de forma crítica, oferecendo as ferramentas necessárias para que ele se desenvolva bem", diz.

Uirá Lourenço com os filhos Cauã (à esquerda) e Iuri e a esposa Ronieli Barbosa. Companheiros de pedal
Uirá Lourenço com os filhos Cauã (à esquerda) e Iuri e a esposa Ronieli Barbosa. Companheiros de pedal (foto: Arquivo Pessoal)

Companheiros de pedal

Sabe-se que o apego pelo ciclismo é verdadeiro quando não faltam opções de meios de transporte, mas o escolhido é justamente a bike! Foi assim com Uirá Lourenço, 46, que, ainda na faculdade de biologia, decidiu tirar a poeira da bicicleta, encostada na garagem, para ganhar as ruas de São Paulo. Cansado dos congestionamentos e dos dias de rodízio de veículos, ele testou ir para as aulas sobre duas rodas e, a partir dali, a amizade entre o então estudante e a 'magrela' foi selada. 

"Com a bike o trajeto era muito mais rápido, e o caminho, gostoso. Foi paixão ao primeiro pedal. Dali, foi um pulo para vender o carro. Morei em outros lugares depois da universidade, como Suíça, Alemanha e Vitória (ES), e o hábito permaneceu. Quando me mudei para Brasília, decidi continuar me locomovendo dessa forma e, desde então, não comprei mais carro", conta o servidor público. 

Quando veio a notícia — surpresa — de que a esposa, Ronieli Barbosa, 44, esperava o primeiro filho do casal, foi preciso convencê-la de que levar a criança na cadeirinha da bike era uma boa e segura opção, bastava se adaptar. "Ela olhava com desconfiança para essa possibilidade. Eu tentava dar aquela 'enrolada' e dizia que se, realmente, precisássemos de um carro, iríamos comprá-lo. A persuasão deu certo e, na segunda gestação, eu a levava para todos os cantos na garupa da bicicleta", recorda Uirá, que trabalha com gestão ambiental. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Cauã, 17, e Iuri, 16, cresceram na Asa Norte e, sobre duas rodas, conheceram a capital. Primeiro, nas cadeirinhas das bikes dos pais, e depois, nas próprias bicicletas. Para Iuri, além de ser uma atividade saudável, o pedal é aliado do meio ambiente, já que diminui a poluição sonora, visual e atmosférica causada pelos demais transportes.

"A cidade parece mais viva com pessoas caminhando e pedalando nas ruas. É uma ótima oportunidade de sair de casa e relaxar", define o caçula. "Minhas melhores lembranças são dos passeios de bike pela cidade com minha família, onde podemos conversar e passar um tempo bom juntos", completa o caçula. 

Companheirismo é a palavra que, para Uirá, define a relação com os filhos Cauã e Iuri. "Meu objetivo, como pai, sempre foi formar o caráter dos meninos para serem pessoas boas e que possam, de alguma forma, fazer a diferença no mundo. Claro que a parceria vai além do pedal, mas este é nosso maior laço", declara. 

Saiba Mais

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 10/08/2025 11:00 / atualizado em 10/08/2025 11:13
x