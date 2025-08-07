Mutirão em Ceilândia remove 26 toneladas de entulho das ruas

O local, próximo à linha do metrô, estava sendo usado para o descarte irregular - (crédito: Divulgação/Administração de Ceilândia)

Em uma ação conjunta com o programa GDF Presente e a Novacap, a Administração Regional de Ceilândia retirou 26 toneladas de entulho de uma área pública em Ceilândia Norte. O local, próximo à linha do metrô, estava sendo usado para o descarte irregular de pneus velhos, lixo doméstico, garrafas e restos de obra.

A remoção do lixo e dos resíduos eliminou possíveis criadouros do mosquito da dengue, além de prevenir a proliferação de roedores e escorpiões, que se tornam uma ameaça à população. As equipes de limpeza também atuaram em outras regiões da cidade.

No Setor O, o mutirão se concentrou na área externa do Ginásio da EQNO 18/19. Já em Ceilândia Sul, nas quadras QNM 02, 05, 07, 09 e 21, o trabalho incluiu a reposição de tampas de bueiros e a limpeza das bocas de lobo, assegurando o bom funcionamento do sistema de drenagem e a segurança dos moradores.

Para o administrador regional de Ceilândia, Dilson Resende, o mutirão faz parte de um esforço contínuo para manter a cidade em ordem. "Essas melhorias são fundamentais para garantir qualidade de vida, segurança e mais saúde para nossa população. Nosso compromisso é manter a cidade limpa, organizada e bem cuidada”, afirmou.

