Previsão do tempo no DF é de calor ar seco hoje (8/8) e no fim de semana

Temperaturas no DF variam entre 10°C e 32°C, com umidade chegando a 20% durante as tardes, segundo o Inmet

Brasília tem final de semana marcado pela baixa umidade - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O Distrito Federal terá uma sexta-feira (8/8) de sol entre nuvens. A temperatura mínima registrada foi de 12°C nas primeiras horas da manhã, a máxima prevista é de até 32°C no período da tarde. De acordo com o meteorologista Olívio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar começa alta, em torno de 90%, mas cai ao longo do dia, podendo atingir 20% nas horas mais quentes.

Para o final de semana a previsão é semelhante, com mínimas entre 10°C e 13°C e máximas em torno dos 30°C. O ar seco deve persistir, com índices de umidade chegando a 20% no meio da tarde. O cenário é típico do inverno brasiliense, marcado pelo ar seco e variações de temperatura.

Com os baixos índices de umidade, o Inmet recomenda a atenção aos cuidados com a saúde, como beber bastante água, evitar a prática de atividades físicas nas horas mais quentes, umidificar os ambientes e redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. 

Por Ana Carolina Alves*
postado em 08/08/2025 09:47 / atualizado em 08/08/2025 09:47
