Agências do trabalhador do DF estão com 677 vagas Disponíveis

As vagas podem ser conferidas através do apllicativo da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente em uma das agências do trabalhador - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal encerram a semana de modo positivo para quem busca recolocação profissional: são 677 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência, e salários que chegam a R$ 2.574.

O destaque de maior remuneração fica para a vaga de jardineiro, com um salário de R$ 2.574 no Sudoeste. O cargo exige ensino fundamental completo e experiência prévia na função. Outros dois cargos se sobressaem pela quantidade de vagas oferecidas. São 30 oportunidades para operador de caixa em Águas Claras, com salário de R$ 1.518,81, e 30 para pedreiro no Recanto das Emas, que oferece uma remuneração de R$ 2.424,40.

Para concorrer, os interessados podem se cadastrar pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou visitar uma das 15 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro no sistema das agências também permite que o candidato seja considerado para futuras oportunidades que se encaixem em seu perfil.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br, ou ainda pelo Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).