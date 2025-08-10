InícioCidades DF
ACIDENTE

Aeronave colide contra árvore e cai em Formosa; piloto ficou ferido

Piloto relatou ao corpo de bombeiros ter perdido o controle ao tentar pousar na pista do aeroporto de Formosa

Planador danificado em parte superior e caído em local próximo ao Aeroporto de Formosa - (crédito: Reprodução/Instagram/Formosa News)
Um planador colidiu contra uma árvore e caiu na via 12 no Setor Sul, em Formosa. Imagens compartilhadas em redes sociais mostram a aeronave, que funciona sem motor e voa usando correntes de ar ascendentes, quase partida ao meio

O piloto relatou ao Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) ter perdido o controle ao tentar pousar na pista do aeroporto de Formosa, entorno do Distrito Federal. O planador colidiu contra uma árvore próxima à cabeceira da pista. O acidente ocorreu na tarde desse sábado (9/8). 

Sozinho na aeronave, o piloto sofreu diferentes lesões na coluna lombar, na perna direita e no braço direito. Encontrado deitado sobre o solo, ele estava consciente e orientado, sendo encaminhado ao Hospital Estadual de Formosa para atendimento médico. 

Por Letícia Mouhamad
postado em 10/08/2025 11:53
x