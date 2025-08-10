Date no ratatá: casal é flagrado usando "pó mágico" em parque de Formosa (GO)

O romance, porém, não teve um final feliz. A atitude do casal foi rapidamente comunicada ao Centro de Patrulhamento Móvel (CPM) - (crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Formosa)

Um detento do regime semiaberto de Goiás decidiu adicionar um toque de adrenalina — e ilegalidade — no encontro romântico no Parque da Mata da Bica, em Formosa (GO). Câmeras de segurança do local flagraram o momento em que ele, de maneira nada discreta, usava uma substância branca em pó, com auxílio de um canudo e da tela do celular, nos fundos do deck. Veja:

O caso ocorreu na última sexta-feira (10/8). Segundo a Guarda Municipal de Formosa, a substância era similar à cocaína. O romance, porém, não teve um final feliz. A atitude do casal foi rapidamente comunicada ao Centro de Patrulhamento Móvel (CPM).

As imagens do homem, que usava tornozeleira eletrônica, foram encaminhadas ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Formosa, que tomará as providências cabíveis. O que era para ser um passeio relaxante se transformou em dor de cabeça e pode levá-lo de volta para a cadeia.