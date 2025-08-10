Adeus ao professor Gileno Fernandes Marcelino, Fundador da FACE/UnB e Idealizador da ENAP

É com profundo pesar que a comunidade acadêmica e a administração pública federal se despedem do professor Gileno Fernandes Marcelino, que faleceu nesse sabádo (9/8), aos 86 anos e deixa um legado imensurável em suas áreas de atuação. Como leitor assíduo do Correio Braziliense, ele sempre valorizou a informação de qualidade, e é com a certeza de honrar sua memória que publicamos este registro de sua notável trajetória.

Gileno foi o criador e primeiro diretor da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia (FACE) da Universidade de Brasília (UnB), onde também se tornou professor emérito e membro do Conselho Diretor. Sua visão foi fundamental para o desenvolvimento e a consolidação de uma das mais importantes faculdades da capital federal, formando gerações de profissionais que hoje atuam em posições de destaque.

Sua influência se estendeu para além da UnB. Na Universidade de São Paulo (USP), lecionou na Faculdade de Economia e Administração (FEA) e na Escola de Comunicação e Artes (ECA), onde foi um pioneiro no ensino de gestão de empresas de comunicação nos anos 80. Sua expertise também o levou à Kellogg School of Management da Northwestern University, em Chicago, onde atuou como professor visitante, levando a academia brasileira para o cenário internacional.

Gileno Fernandes Marcelino (foto: Arquivo Pessoal )

No setor público, Gileno foi um idealizador e um gestor de grande relevância. Como Secretário Executivo dos Ministérios da Administração (1986-1989), da Previdência Social (1991-1992) e da Cultura (1993-1994), contribuiu em diferentes governos para a redemocratização e a modernização do país. Foi, ainda, o principal mentor da criação da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), uma instituição que se tornou crucial na formação dos dirigentes do Executivo Federal.

O velório de Gileno Fernandes Marcelino ocorrerá nesta segunda-feira (11/8), na capela nº 6 do Campo da Esperança, a partir das 15h. A cremação será realizada no mesmo local.

