Adeus ao professor Gileno Fernandes Marcelino, Fundador da FACE/UnB e Idealizador da ENAP

É com profundo pesar que a comunidade acadêmica e a administração pública federal se despedem do professor Gileno Fernandes Marcelino, que faleceu nesse sabádo (9/8), aos 86 anos e deixa um legado imensurável em suas áreas de atuação. Como leitor assíduo do Correio Braziliense, ele sempre valorizou a informação de qualidade, e é com a certeza de honrar sua memória que publicamos este registro de sua notável trajetória.
Gileno foi o criador e primeiro diretor da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia (FACE) da Universidade de Brasília (UnB), onde também se tornou professor emérito e membro do Conselho Diretor. Sua visão foi fundamental para o desenvolvimento e a consolidação de uma das mais importantes faculdades da capital federal, formando gerações de profissionais que hoje atuam em posições de destaque.
- Docentes da UnB atuam na capacitação de líderes das forças de segurança na África
- App criado na UnB poderá identificar fraudes em empresas e concursos
- Para especialistas, além de limitar, pais devem mediar acesso a redes
Sua influência se estendeu para além da UnB. Na Universidade de São Paulo (USP), lecionou na Faculdade de Economia e Administração (FEA) e na Escola de Comunicação e Artes (ECA), onde foi um pioneiro no ensino de gestão de empresas de comunicação nos anos 80. Sua expertise também o levou à Kellogg School of Management da Northwestern University, em Chicago, onde atuou como professor visitante, levando a academia brasileira para o cenário internacional.
No setor público, Gileno foi um idealizador e um gestor de grande relevância. Como Secretário Executivo dos Ministérios da Administração (1986-1989), da Previdência Social (1991-1992) e da Cultura (1993-1994), contribuiu em diferentes governos para a redemocratização e a modernização do país. Foi, ainda, o principal mentor da criação da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), uma instituição que se tornou crucial na formação dos dirigentes do Executivo Federal.
O velório de Gileno Fernandes Marcelino ocorrerá nesta segunda-feira (11/8), na capela nº 6 do Campo da Esperança, a partir das 15h. A cremação será realizada no mesmo local.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?
Saiba Mais