VÍDEO: abrigo público para cães é denunciado por suspeita de maus-tratos

O abrigo público responsável por acolher temporariamente animais em situação de rua foi denunciado por suspeita de negligência e maus-tratos. Inaugurado pelo Governo do Distrito Federal por meio do programa Castra-DF, o espaço funciona desde o fim de junho deste ano. Segundo o relato de protetoras que visitaram o espaço na última segunda-feira (4/8), alguns cães apresentavam sinais de cinomose (doença viral altamente contagiosa) e estavam em baias inadequadas. Também há casos de fuga e indícios de falta de manejo ético e bem-estar básico.

O caso ganhou repercussão na última sexta-feira (8), quando protetores de animais divulgaram vídeos gravados no abrigo. As imagens, compartilhadas nas redes sociais, mostram cães em estado severo de desnutrição; outros, com parasitas nas patas e até nos lábios. "O espaço era conhecido por não aceitar visitas de qualquer natureza, especialmente de protetores. Mas conseguimos negociar nossa ida ao local", conta a protetora Jana Portela Beraldo. Confira os vídeos:

A visita teve como objetivo retirar três cães de uma matilha de onze, capturados durante uma operação da Secretaria de Proteção Animal do DF (Sepan-DF), que já eram monitorados por uma protetora. "Ao chegarmos ao local, vimos uma estrutura bonita e limpa, mas logo chamou a atenção a altura da cerca e das muretas da parte externa das baias destinas aos cães: eram extremamente baixas, propiciando fugas com facilidade", aponta Jana. Alguns cachorros da matilha, conforme admitiu um funcionário do local, de fato, haviam fugido. O abrigo está localizado em uma área rural entre Brazlândia e Águas Lindas.

"Observamos que entre os sete cães de uma mesma baia, três estavam em estado de magreza extrema, com costelas aparentes, da mesma forma que a oitava cadela da matilha, localizada na baia ao lado. Na baia dos sete cachorros, havia apenas dois comedouros (vazios) e cães de diferentes tamanhos, amontoados. Presenciamos um dos menores ser agredido por um dos maiores. Vimos, ainda, que todos os cães da matilha estavam infestados de pulgas e carrapatos, mesmo a maioria estando lá há 10 dias ou mais", revela a protetora.





Além disso, outro ponto que chamou atenção do grupo foi observar uma baia, no meio das demais, sem qualquer tipo de proteção ou isolamento, com quatro cães com indícios de cinomose — olhos repletos de secreção e espasmos neurológicos de corpo e cabeça. Quatro dias após a visita, uma das cadelas resgatadas do abrigo testou positivo para a doença.

"Para tirar a dúvida se ela (a cadela) porventura já teria levado a doença da rua, testamos um dos cães da mesma matilha que não foi levado pela Sepan (e poderia ter sido infectado pela doença, por ser contagiosa), e o resultado deu negativo, indicando que o contágio ocorreu no abrigo", aponta Jana.

A expectativa, segundo as protetoras, é que os animais, hoje mantidos no abrigo, passem a receber os cuidados adequados quanto à alimentação, à saúde e ao isolamento e tratamento dos doentes. "Também seguimos aguardando pela captura dos três cães que fugiram do espaço e que, até hoje, seis dias depois, ainda não foram recuperados", afirma. A estimativa é de que 105 animais vivam no espaço.

Fiscalização

Ana Paula de Vasconcelos, advogada especialista em direito animal e membro da Comissão de Direito Animal da OAB-DF, critica a falta de transparência do espaço que, ao restringir a visitação, impede que a fiscalização seja corretamente executada.

"Os vídeos falam por si só. Os animais estão magros, alguns, visivelmente doentes. Então, não sabemos se havia um tratamento ou não. Isso será apurado por meio de um procedimento do Ministério Público e da investigação da Polícia Civil. Caso seja comprovado o cometimento de crimes de maus tratos, os responsáveis responderão", destaca a diretora jurídica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal.

No Instagram, o programa Castra-DF, responsável pelo abrigo, se manifestou sobre a denúncia, alegando que as informações divulgadas pela mídia são inverídicas e que o espaço atua dentro das normas legais. A reportagem questionou a Secretaria de Proteção Animal a respeito das acusações, mas a pasta ainda não se manifestou. O espaço segue aberto para manifestações.

