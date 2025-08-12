Para combater baixos níveis de sangue, Hemocentro realiza campanha

Segundo a Fundação Hemocentro de Brasília, no mês de agosto, foram registradas 121 doações diárias de sangue. Esse número é 33% menor que o ideal de 180 das bolsas diárias, que são necessárias para manter os estoques estáveis. O clima desta época do ano, que consiste em altas temperaturas, baixa umidade propicia o aumento de doenças respiratórias.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Nos atuais estoques, o tipo sanguíneo mais crítico é o AB -. Os tipos O+, B- e A+ estão com estoques baixos; já os tipos O-, B+ e A se encontram em nível regular; apenas o AB+ apresenta a quantidade adequada.

Campanha de doação

Visando o aumento de doações, a Fundação Hemocentro irá realizar, nesta quinta-feira (14), coletas externas no Assaí Atacadista, em frente ao Taguatinga Shopping. Para quem quiser realizar a doação, é necessário realizar um cadastro no site Agenda DF.

As doações de sangue podem ser realizadas, por meio de agendamento no Agenda DF, no posto fixo, na Asa Norte. Além disso, o agendamento também pode ser realizado pelo telefone 160 (opção 2). Doações em agendamento — chamadas de doação por encaixe — podem ser realizadas conforme a capacidade diária de atendimento. O funcionamento é de segunda a sábado, das 7h15 às 18h, exceto feriados.

Condições para doação

A pessoa para ter condições de doar precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Há recomendações especiais para quem teve alguma doença como gripe, covid-19 ou dengue: para essas pessoas, deve-se esperar e respeitar os prazos de inaptidão temporária antes de se candidatar à doação.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti