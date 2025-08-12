Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 40 milhões nesta terça-feira

Devido ao número final do sorteio ser zero, um valor adicional de arrecadações dos cinco concursos anteriores será adicionado no prêmio - (crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

A sorte pode bater à sua porta nesta terça-feira (12/8), quando a Mega-Sena realiza o sorteio do concurso 2.900, com um prêmio acumulado estimado em R$ 40 milhões. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Por se tratar de um concurso com final zero, o sorteio recebe um valor adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme as regras da modalidade. Isso contribui para o aumento expressivo do valor do prêmio, que está entre os mais altos das últimas semanas.

Como apostar?

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta terça-feira, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal em todo o país, pela internet, por meio do site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6. Também é possível optar por apostas com mais dezenas, o que aumenta as chances de ganhar.

Os ganhadores podem conferir os números sorteados nas plataformas oficiais logo após o encerramento do sorteio. Com o prêmio acumulado, a expectativa é de grande volume de apostas.



