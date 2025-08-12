InícioCidades DF
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 40 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta terça-feira, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa; pela internet, por meio do site oficial ou aplicativo Loterias Caixa

Devido ao número final do sorteio ser zero, um valor adicional de arrecadações dos cinco concursos anteriores será adicionado no prêmio - (crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)
A sorte pode bater à sua porta nesta terça-feira (12/8), quando a Mega-Sena realiza o sorteio do concurso 2.900, com um prêmio acumulado estimado em R$ 40 milhões. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Por se tratar de um concurso com final zero, o sorteio recebe um valor adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme as regras da modalidade. Isso contribui para o aumento expressivo do valor do prêmio, que está entre os mais altos das últimas semanas.

Como apostar?

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta terça-feira, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal em todo o país, pela internet, por meio do site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6. Também é possível optar por apostas com mais dezenas, o que aumenta as chances de ganhar.

Os ganhadores podem conferir os números sorteados nas plataformas oficiais logo após o encerramento do sorteio. Com o prêmio acumulado, a expectativa é de grande volume de apostas. 

postado em 12/08/2025 15:49
