Brazlândia receberá atendimentos da Defensoria Pública esta semana

*Por Bruna Teixeira

Moradores de Brazlândia receberão atendimento jurídico e psicossocial de graça, entre esta quinta (14/8) e sexta-feira (15/8). O serviço será oferecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF). A carreta de atendimento ficará estacionada na porta do Centro Educacional 02 (confira o endereço no fim desta matéria).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre os serviços oferecidos estão a busca ativa de crianças e adolescentes sem registro paterno, a regularização de guarda e visitas, ações de reconhecimento de paternidade biológica ou socioafetiva, pedidos de pensão alimentícia e revisões desses valores, além de serviços voltados à solução de questões familiares, como divórcios, dissoluções de união estável e interdições.



O Programa Defensoria nas Escolas foi lançado em abril de 2024, com o objetivo de restabelecer o acesso social à justiça, por meio de atendimento jurídico gratuito e exclusivo, oferecido pela Unidade Móvel de Atendimento Itinerante e encontros educativos ministrados por Defensores Públicos do DF e pela Subsecretaria de Atividade Psicossocial da DPDF (Suap/DPDF), promovidos pela Escola de Assistência Jurídica da DPDF (Easjur/DPDF) em escolas públicas da região.





A ação já passou por oito edições e deslocou-se entre Plano Piloto, Riacho Fundo, Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho, São Sebastião, Samambaia e Recanto das Emas. A DPDF afirma que tem a previsão de percorrer todas as regiões administrativas do DF até o fim deste ano.

Serviço

Onde: Centro Educacional 02

Área Especial S/N, Praça do Lago, Setor Norte

Brazlândia



Quando: Quinta (14/8) e sexta (15/8), das 9h às 16h

*Com informações da DPDF



