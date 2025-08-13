Inovação e sustentabilidade marcam primeiro dia do 37º Congresso Abrasel

O primeiro dia do 37º Congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) foi marcado por palestras com foco em inovação e sustentabilidade. O evento é voltado para quem vive o dia a dia do setor de alimentação fora do lar e busca impulsionar os negócios com ideias e conexões que realmente fazem a diferença. Em parceria com o Mundo Mesa, o congresso traz como tema central “Conexões Essenciais”, refletindo a importância de aproximar conhecimento, tecnologia e práticas de mercado para impulsionar empreendimentos.

Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, destacou ao Correio que o setor de alimentação fora do lar passou por transformações significativas, impulsionadas pela tecnologia e pelas mudanças no comportamento do consumidor. Se antes a atenção do empresário se concentrava apenas no cliente presente no restaurante ou bar, hoje, a jornada começa antes, na busca por informações e pedidos on-line, e se estende após a compra, com avaliações e interações nas redes.

"O evento é um espaço estratégico para promover trocas entre empreendedores e especialistas, oferecendo soluções que ajudam tanto da porta para fora, com diálogo com autoridades, quanto da porta para dentro, com práticas de gestão, inovação e melhoria da experiência do cliente. Esse é um dos setores mais representativos da economia brasileira. São 5 milhões de empregos e mais 2 milhões de empreendedores", destacou Somulcci.

Impacto social e modernização

O setor de alimentação fora do lar também se destaca pelo impacto social e pela diversidade de sua força de trabalho. Com 53% da mão de obra formada por mulheres, é a principal atividade econômica dentro de comunidades mais carentes e a porta de entrada de jovens no mercado, visto que grande parte dos trabalhadores tem menos de 24 anos, conforme informações do presidente da Abrasel. O ramo também emprega profissionais de áreas distintas, incluindo tecnologia e comunicação.

"A modernização é visível, com fornos combinados que cozinham, fritam e preparam diversos pratos simultaneamente, sistemas de atendimento integrados às redes sociais e equipes especializadas em marketing digital. O setor, além de inclusivo, é hoje um dos mais tecnologicamente avançados, exigindo mão de obra qualificada e conectada às novas tendências", completou Paulo Solmucci.

A programação desta quarta-feira (13/8) somou 10 palestras, que foram de inteligência artificial a gestão sustentável, passando por tendências de consumo e presença digital. Em sua palestra, o empresário e prefeito de Maringá, Silvio Barros, destacou que práticas ambientais não são apenas uma questão de responsabilidade social, mas também uma estratégia de mercado.

“As pessoas estão procurando produtos e serviços de quem demonstra responsabilidade socioambiental. O setor de bares e restaurantes pode se apropriar dessas tecnologias e inovações para produzir mais público e mais interesse”, explicou. “Quem chega primeiro bebe água limpa”, disse.

O presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, destacou a importância socioeconômica do setor (foto: Letícia Mouhamad/CB/DA Press)

Programação de quinta-feira (14/8)

9h - De bacon a vida: criatividade como alma do negócio, com Jimmy Ogro (chef e repórter gastronômico);

9h40 - O novo consumidor e os caminhos para conquistá-lo, com Mayra Viana (Sebrae) e Caio Lovato (empresário e consultor);

10h20 - A saúde mental como ponto central do trabalho produtivo, com Pedro Aihara (deputado) e Paulo Jelihovschi (Abrasel);

11h - Servir bem para servir sempre: como garantir um atendimento eficiente, com Anna Paula Alves (Ambev);

11h40 - Buffet Leila Malouf: uma história real de sucessão familiar bem-sucedida, com Ariani Malouf (chef e empresária) e Leila Malouf (chef e empresária);

12h30 - intervalo;

14h30 - IA na estratégia de vendas: o caso Semana dos Namorados, com Matheus Mason (chef.AI) e Gabriel Pinheiro (Abrasel);

15h10 - Liberdade com lucro: como sair do operacional e manter o restaurante crescendo, com Fabio Bindes (consultor) e Jales Marinho (consultor);

15h50 - Como tornar a experiência de pagamento e a fidelização mais eficientes, com Ulysses Magalhães (SwitchSales) e Luciano Ferrari (GetNet);

16h30 - intervalo;

17h - O copo como carro-chefe: quando as bebidas comandam o sucesso, com Isadora Fornari (especialista em bebidas);

17h40 - Como aumentar a rentabilidade do seu bar e restaurante vendendo vinhos, com Diego Bertolini (grupo Venda Mais Vinho) e Pedro Hoffmann (empresário).

Serviço:

37º Congresso Nacional Abrasel

13 e 14 de agosto

Inscrições: congressoabrasel.com.br

Realização: Abrasel e Mundo Mesa