Inovação e sustentabilidade marcam primeiro dia do 37º Congresso Abrasel

Evento sobre o setor de alimentação fora do lar visa promover trocas entre empreendedores e especialistas, oferecendo soluções nas áreas de práticas de gestão, inovação e melhoria da experiência do cliente

Silvio Barros, empresário e prefeito de Maringá, apresentou as inovações no mercado durante o Congresso Abrasel - (crédito: Letícia Mouhamad/CB/DA Press)
O primeiro dia do 37º Congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) foi marcado por palestras com foco em inovação e sustentabilidade. O evento é voltado para quem vive o dia a dia do setor de alimentação fora do lar e busca impulsionar os negócios com ideias e conexões que realmente fazem a diferença. Em parceria com o Mundo Mesa, o congresso traz como tema central “Conexões Essenciais”, refletindo a importância de aproximar conhecimento, tecnologia e práticas de mercado para impulsionar empreendimentos.

Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, destacou ao Correio que o setor de alimentação fora do lar passou por transformações significativas, impulsionadas pela tecnologia e pelas mudanças no comportamento do consumidor. Se antes a atenção do empresário se concentrava apenas no cliente presente no restaurante ou bar, hoje, a jornada começa antes, na busca por informações e pedidos on-line, e se estende após a compra, com avaliações e interações nas redes. 

"O evento é um espaço estratégico para promover trocas entre empreendedores e especialistas, oferecendo soluções que ajudam tanto da porta para fora, com diálogo com autoridades, quanto da porta para dentro, com práticas de gestão, inovação e melhoria da experiência do cliente. Esse é um dos setores mais representativos da economia brasileira. São 5 milhões de empregos e mais 2 milhões de empreendedores", destacou Somulcci. 

Impacto social e modernização

O setor de alimentação fora do lar também se destaca pelo impacto social e pela diversidade de sua força de trabalho. Com 53% da mão de obra formada por mulheres, é a principal atividade econômica dentro de comunidades mais carentes e a porta de entrada de jovens no mercado, visto que grande parte dos trabalhadores tem menos de 24 anos, conforme informações do presidente da Abrasel. O ramo também emprega profissionais de áreas distintas, incluindo tecnologia e comunicação.

"A modernização é visível, com fornos combinados que cozinham, fritam e preparam diversos pratos simultaneamente, sistemas de atendimento integrados às redes sociais e equipes especializadas em marketing digital. O setor, além de inclusivo, é hoje um dos mais tecnologicamente avançados, exigindo mão de obra qualificada e conectada às novas tendências", completou Paulo Solmucci.

A programação desta quarta-feira (13/8) somou 10 palestras, que foram de inteligência artificial a gestão sustentável, passando por tendências de consumo e presença digital. Em sua palestra, o empresário e prefeito de Maringá, Silvio Barros, destacou que práticas ambientais não são apenas uma questão de responsabilidade social, mas também uma estratégia de mercado.

“As pessoas estão procurando produtos e serviços de quem demonstra responsabilidade socioambiental. O setor de bares e restaurantes pode se apropriar dessas tecnologias e inovações para produzir mais público e mais interesse”, explicou. “Quem chega primeiro bebe água limpa”, disse. 

O presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, destacou a importância socioeconômica do setor
Programação de quinta-feira (14/8)

  • 9h - De bacon a vida: criatividade como alma do negócio, com Jimmy Ogro (chef e repórter gastronômico);
  • 9h40 - O novo consumidor e os caminhos para conquistá-lo, com Mayra Viana (Sebrae) e Caio Lovato (empresário e consultor);
  • 10h20 - A saúde mental como ponto central do trabalho produtivo, com Pedro Aihara (deputado) e Paulo Jelihovschi (Abrasel);
  • 11h - Servir bem para servir sempre: como garantir um atendimento eficiente, com Anna Paula Alves (Ambev);
  • 11h40 - Buffet Leila Malouf: uma história real de sucessão familiar bem-sucedida, com Ariani Malouf (chef e empresária) e Leila Malouf (chef e empresária);
  • 12h30 - intervalo;
  • 14h30 - IA na estratégia de vendas: o caso Semana dos Namorados, com Matheus Mason (chef.AI) e Gabriel Pinheiro (Abrasel);
  • 15h10 - Liberdade com lucro: como sair do operacional e manter o restaurante crescendo, com Fabio Bindes (consultor) e Jales Marinho (consultor);
  • 15h50 - Como tornar a experiência de pagamento e a fidelização mais eficientes, com Ulysses Magalhães (SwitchSales) e Luciano Ferrari (GetNet);
  • 16h30 - intervalo;
  • 17h - O copo como carro-chefe: quando as bebidas comandam o sucesso, com Isadora Fornari (especialista em bebidas);
  • 17h40 - Como aumentar a rentabilidade do seu bar e restaurante vendendo vinhos, com Diego Bertolini (grupo Venda Mais Vinho) e Pedro Hoffmann (empresário). 

Serviço:

37º Congresso Nacional Abrasel

13 e 14 de agosto

Inscrições: congressoabrasel.com.br

Realização: Abrasel e Mundo Mesa

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 13/08/2025 17:18
