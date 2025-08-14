Fogo na mata! Quinta-feira é marcada por incêndios florestais pelo DF

As chamas foram registradas em várias cidades, como Gama, Santa Maria, Samambaia e São Sebastião - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) teve um dia intenso nesta quinta-feira (14/8), com inúmeros chamados para controlar focos de incêndio em vegetação. As ocorrências se espalharam por diversas regiões, mobilizando equipes e viaturas especializadas.

As chamas foram registradas em várias cidades, como Gama, Santa Maria, Samambaia, São Sebastião, Plano Piloto, Sobradinho, Recanto das Emas, Paranoá e Taguatinga. Para combater o fogo, os bombeiros utilizaram abafadores, sopradores, bombas costais e viaturas de combate a incêndio.

Ainda, os militares tiveram que lidar com incêndios de grande porte em várias quadras do Setor Park Way e na região do Tororó. Apesar da intensidade dos focos, não houve registro de vítimas. O CBMDF informou que a área total queimada ainda está sendo calculada e será atualizada em breve.