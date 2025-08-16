Katia Cubel: 'Jornalismo profissional é uma prestação de serviços à sociedade'

A jornalista Katia Cubel foi a convidada do Podcast do Correio para falar sobre o festival - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press.)

Por Bruna Teixeira*

O Festival de Jornalismo do Prêmio Engenho de Comunicação foi um dos assuntos de mais um Podcast do Correio, com a jornalista e presidente do Prêmio Engenho, Katia Cubel. O evento tem apoio dos coordenadores de diversas faculdades de jornalismo da cidade.

Aos jornalistas Mariana Niederauer e Roberto Fonseca, a jornalista explicou que a iniciativa abordará questões relevantes para o meio acadêmico. "São temas relevantes e necessários sob o viés do meio acadêmico e do preparo para o mercado de trabalho, entendendo sempre que o jornalismo profissional é uma prestação de serviços à sociedade, uma ferramenta de formação de cidadania", destacou.

Assista ao podcast:

O primeiro dia será destinado a palestras que objetivam mostrar aos estudantes os caminhos com maior empregabilidade no Brasil. "Vamos ter uma especialista em cobertura política, um jornalista referência em economia, e um jornalista referência em Judiciário, que é uma cobertura que cresceu muito no Brasil. Além disso, teremos também uma superintendente para falar sobre empreendedorismo", detalhou.

O foco das apresentações no segundo dia estará na importância da coleta de provas e evidências durante as apurações jornalísticas, além de dicas para a abordagem e a aproximação de pessoas dentro do cenário do jornalismo. "Vamos trazer pessoas para apontar conhecimento sobre o valor das evidências. Vamos falar também sobre a empatia e as formas de como se aproximar das pessoas", explicou.

Como participar

O Festival de Jornalismo do Prêmio Engenho de Comunicação será nas próximas terça e quarta-feira, das 8h30 às 12h30, no Auditório do Sistema CNA-Senar, na quadra 601 da Asa Norte. Podem participar alunos de jornalismo do IDP, Iesb, UniCeub, Universidade Católica de Brasíia, Universidade de Brasília (UnB) e UDF. Para se inscrever, basta procurar a coordenação do curso. A entrada é gratuita.

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso

