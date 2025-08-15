Nova desembargadora: Soníria Campos D'Assunção é empossada no TJDFT

A desembargadora Soníria Campos D´Assunção foi promovida por unanimidade pelo Tribunal Pleno, pelo critério de merecimento - (crédito: Fotos: Bruna Gaston CB/DA Press)

A nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Soníria Campos D'Assunção, tomou posse nesta sexta-feira (15/8), em cerimônia realizada no Auditório Ministro Sepúlveda Pertence. A magistrada foi promovida por unanimidade pelo Tribunal Pleno, pelo critério de merecimento, em sessão realizada em 8 de julho. Ela ocupará a vaga deixada pelo desembargador J.J. Costa Carvalho, falecido em maio deste ano.

Soníria afirmou se sentir imensamente honrada e feliz em integrar o TJDFT, que segundo ela, é uma instituição de vanguarda. "É uma grande responsabilidade. Um tribunal em que os colegas juízes demonstram constante preocupação em atender às demandas da população, promovendo a justiça por meio de suas decisões, sentenças e acordos, e buscando, cada vez mais, aproximar-se das pessoas para que a justiça se concretize plenamente", declarou ao Correio.

A solenidade contou com a presença da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão; do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Jair Soares; do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), Paulo Maurício Siqueira; da vice-procuradora-geral Jurídica e Administrativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT); e do presidente do TJDFT, desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, que compuseram a mesa da cerimônia.

Em seu discurso, o presidente do TJDFT, Waldir Leôncio, responsável por conduzir a cerimônia, afirmou que o tribunal celebra a chegada de uma colega cujo percurso reúne merecimento e reconhecimento por suas qualidades, tanto como pessoa quanto como magistrada. "É, portanto, com alegria e reverência que damos as boas-vindas ao Plenário do Tribunal à desembargadora", declarou.

Waldir Leôncio também aproveitou a ocasião para destacar o extenso currículo da nova integrante da Corte e enfatizar que a homenagem não se limitava à sua trajetória profissional, mas abrangia igualmente valores que a instituição busca preservar e cultivar: "coragem para inovar, firmeza nas decisões, sensibilidade para compreender e refletir, serenidade para conduzir e, acima de tudo, justiça para servir".

Perfil

Soníria é natural de Brasília, formada em direito pela Associação de Ensino Unificado do DF (AEUDF) e ingressou na magistratura em 1995. Antes de ser escolhida por meio de uma lista tríplice exclusivamente feminina para promoção ao cargo, pelo critério de merecimento, Soníria atuava como juíza de direito substituta de 2º grau no próprio Tribunal de Justiça do DF.

A magistrada foi responsável pelo desenvolvimento de um programa de execução fiscal que conquistou o Prêmio "Conciliar é Legal", concedido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e o Prêmio Nacional de Educação Fiscal, da Febrafite.

Entre 2014 e 2015, atuou como juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, onde coordenou o Programa Nacional de Governança Diferenciada das Execuções Fiscais, que posteriormente foi transformado em política permanente. Em janeiro deste ano, assumiu como membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF).

A escolha de Soníria para o cargo de desembargadora foi feita a partir de uma lista exclusivamente feminina, elaborada pelo critério de merecimento, conforme determina a Resolução 525/2023 do CNJ, que busca ampliar a participação das mulheres no Judiciário.

Na primeira sessão destinada à escolha para a vaga, o Tribunal havia promovido o juiz Demetrius Cavalcanti, tornando-se o único do país a descumprir a norma do CNJ. A decisão foi posteriormente suspensa pelo próprio Conselho, após repercussão e questionamentos.