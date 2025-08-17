Pedestre é atropelado próximo à Estação Galeria neste domingo (17/8)

Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram socorro a homem atropelado próximo à Estação Galeria - (crédito: CBMDF)

Um pedestre foi atropelado na manhã deste domingo (17/8), em frente à Estação Galeria, na região central de Brasília. O acidente ocorreu às 6h05 e mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

No local, os bombeiros encontraram a vítima, de 29 anos, caída ao solo após ser atingida por uma motocicleta Honda Twister CBX 250, de cor preta, conduzida por motociclista de 39 anos. Segundo informações do CBMDF, o motociclista sofreu escoriações no rosto, mas recusou transporte ao hospital. Consciente, o pedestre apresentava fratura no braço esquerdo e foi encaminhado ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).

A área ficou sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.