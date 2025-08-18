Teatro é Popular retorna a Samambaia com espetáculos gratuitos

O mamulengo, reconhecido como patrimônio cultural imaterial brasileiro desde 2015, ganhou ainda mais destaque no Distrito Federal - (crédito: Divulgação/Alice Lira)

De 19 a 22 de agosto, o Complexo Cultural de Samambaia recebe a 4ª edição do Teatro é Popular, projeto realizado pelo grupo Mamulengo Fuzuê com o objetivo de difundir o teatro de bonecos tradicional e fortalecer a identidade cultural brasileira. Com oito apresentações gratuitas, o evento inclui a exposição Mamulengo, Patrimônio Brasileiro, que exibe 40 bonecos tradicionais, e oferece acessibilidade em Libras e audiodescrição.

Leia também: Complexo do Choro apresenta Tributo ao mestre com Paulinho Pedra Azul

Prioritariamente voltado para estudantes de escolas públicas e instituições de ensino especial das regiões de Samambaia, Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol, o festival terá sessões diárias às 9h e às 14h, além de uma apresentação especial na sexta-feira (22/8), às 20h, dedicada a trabalhadores e alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC-DF), o projeto integra as comemorações do Dia Nacional do Patrimônio Cultural (17 de agosto). Nesta edição, o Mamulengo Fuzuê apresenta dois espetáculos consagrados: Benedito, Abençoado e Bendizido e A Chegança da Burrinha Kalunga. Desde sua estreia, em 2011, o Teatro é Popular já alcançou 7 mil pessoas em escolas, praças e espaços comunitários do DF e do Entorno.

Além das apresentações, o público pode visitar a exposição Mamulengo, Patrimônio Brasileiro, que conta com mediação educativa para grupos escolares. Na sexta-feira (22/8), a visita será adaptada com Libras e audiodescrição, garantindo acessibilidade para pessoas com deficiência.

O mamulengo, reconhecido como patrimônio cultural imaterial brasileiro desde 2015, ganhou mais destaque no Distrito Federal: em junho de 2025, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do DF oficializou a Brincadeira de Mamulengo como patrimônio cultural local. O DF é a região com a maior concentração dessa tradição fora do Nordeste, segundo o Iphan.

Confira!

Exposição Mamulengo Patrimônio Brasileiro

19/08 a 22/08 (ter a sex): das 9h às 12h e das 14h30 às 18h

22/08 (sex): horário extra das 20h às 21h30



Apresentações teatrais

19/08 – 14h: Benedito, Abençoado e Bendizido (com Libras)

20/08 – 9h: Benedito, Abençoado e Bendizido (com Libras)

20/08 – 14h: Benedito, Abençoado e Bendizido (com Libras)

21/08 – 9h: A Chegança da Burrinha Calunga (com Libras)

21/08 – 14h: A Chegança da Burrinha Calunga (com Libras)

22/08 – 9h: Benedito, Abençoado e Bendizido (com Libras + Audiodescrição)

22/08 – 14h: Benedito, Abençoado e Bendizido (com Libras + Audiodescrição)

22/08 – 20h: Benedito, Abençoado e Bendizido (com Libras + Audiodescrição)

Entrada: franca / Classificação: livre

Nas redes digitais: @mamulengofuzue

Site: www.mamulengofuzue.com.br