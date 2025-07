Festival Brinca +, do SESI Lab, se encerra neste fim de semana

A programação de férias do SESI Lab, com o Festival Brinca+, se encerra neste domingo (27/7). Ao longo desta semana, as atividades culturais como shows e oficinas seguem normalmente. A entrada é gratuita mediante retirada de ingressos na bilheteria digital ou física do SESI Lab.

Nesta semana os destaques do Festival Brinca+ são o espetáculo Vida de Mamulengos, contação de histórias com a dupla Mundo Aflora, além das oficinas e ativações do espaço. As oficinas oferecidas comportam até 30 crianças. As fichas para participar são distribuídas 30 minutos antes do início da atividade, no hall do primeiro andar.

A contação de histórias com a dupla Mundo Aflora mistura música e teatro com a literatura, a fim de fomentar a curiosidade e a criatividade dos espectadores. Já o espetáculo Vida de Mamulengo, realizado por Chico Simões retoma a tradicional forma teatral nordestina ao acompanhar a história dos personagens Benedito, Margarida e o Boi Estrela.

Serviço

Festival Brinca+, até domingo (27/7), das 10h às 17h, no SESI Lab. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo link. Livre para todos os públicos. Confira a programação completa.

Confira a programação completa do final de semana:

Sexta-feira (25/7)

10h às 12h - 14h às 17h: Mostra Hacklab Volante, com Gambiologia, na área externa

10h às 12h - 14h às 17h: Ativação Palpites e Normas, com educativo SESI Lab, na Estação Descoberta

11h às 12h30:Teatro Vida de Mamulengo, com Mamulengo Presepada, na Praça da Árvore

10h às 12h - 14h às 15h: Oficina Territórios Literários - Energia em Movimento, com Binah Espaço de Arte, no Experimento Lab

16h às 17h30: Show Clube do Choro, na Praça da Árvore





Sábado (26/7)

10h às 12h: Mostra Hacklab Volante, com Gambiologia, na Área externa

10h às 12h - 14h às 17h: Ativação Ver de Perto, com educativo SESI Lab, na Estação Descoberta

11h às 12h30: Teatro Vida de Mamulengo, com Mamulengo Presepada, na Praça da Árvore

11h às 12h30: Oficina Territórios Literários - Energia em Movimento, com Binah Espaço de Arte, no Experimento Lab

14h às 16h30: Show Clube do Choro, na Praça da Árvore

15h às 16h30: Oficina Businhos, com Gambiologia, na Área externa

17h: Show Mundo Aflora, na Praça da Árvore





Domingo (27/7)

10h às 12h:Mostra Hacklab Volante, com Gambiologia, na Área externa

10h às 12h - 14h às 17h: Ativação Mensurando o Invisível, com educativo SESI Lab, na Estação Descoberta

11h às 12h30: Teatro Vida de Mamulengo, com Mamulengo Presepada, na Praça da Árvore

11h às 12h30: Oficina Territórios Literários - Energia em Movimento, com Binah Espaço de Arte, no Experimento Lab

15h às 16h30: Oficina Businhos, com Gambiologia, na Área externa

17h: Show Mundo Aflora, na Praça da Árvore