Projeto O Mamulengo Vai à Escola chega à Cidade Estrutural e Fercal

O Mamulengo Vai à Escola, projeto que visa difundir aspectos educativos do teatro popular de bonecos, realiza ações na próxima terça (24/6) e quarta-feira (25/6), nas CEF 03 (Cidade Estrutural) e EC Córrego do Ouro (Fercal), respectivamente. Outras atividades em Santa Maria e Ceilândia serão marcadas quando a greve dos professores da rede pública se encerrar.

Criado em 2022, o projeto já passou por 16 unidades públicas de ensino e quatro instituições sociais. Cada escola visitada recebe três ações: o espetáculo O Romance do Vaqueiro Benedito, apresentado pelo mestre bonequeiro Chico Simões; entrega do Kit Educativo Brincante, para que haja continuidade na difusão cultural; e Oficina Formativa de Mamulengo para Professores. Todas as ações têm acessibilidade em Libras e audiodescrição.

Cada Kit Educativo Brincante é composto de uma mala com dez bonecos de mamulengo, um estandarte de cena e uma tolda teatral em tamanho infantil. Na Oficina Formativa, os professores aprendem a usar o kit e recebem informações sobre o conceito e a história do Teatro Popular de Bonecos no Brasil e no mundo e jogos dramáticos, técnicas e particularidades regionais.

O mamulengo é uma forma de teatro popular de bonecos originada no Nordeste e narra os processos históricos do Brasil de forma lúdica e irreverente. Em 2015, foi registrado como patrimônio cultural imaterial pelo Iphan. No Catálogo de Mamulengos do DF, publicado em 2020, foram mapeados 13 grupos no DF e Entorno.

Serviço



O Mamulengo Vai à Escola

Na próxima terça (24/6) e quarta-feira (25/6), na CEF 03 (Cidade Estrutural) e EC Córrego do Ouro (Fercal), respectivamente. Entrada gratuita e exclusiva para as comunidades escolares. Classificação indicativa livre.