InícioCidades DF
OPERAÇÃO GERENTE

Pai mantém quatro filhos como reféns após agredir esposa em Samambaia

Segundo a PMDF o homem estava agressivo e bastante alterado quando as equipes chegaram para negociar a libertação das crianças que têm entre 1 e 14 anos

Pai manteve quatro filhos em cárcere e foi conduzido pela PMDF após negociação - (crédito: Divulgação PMDF)
Pai manteve quatro filhos em cárcere e foi conduzido pela PMDF após negociação - (crédito: Divulgação PMDF)

Um homem manteve os quatros filhos em cárcere privado após agredir a esposa e expulsá-la de casa durante a madrugada desta terça-feira (19/8). As informações são da Polícia Militar do Distrito Federal que atendeu a ocorrência em Samambaia. 

Após identificar o caso, a polícia acionou a operação gerente e as equipes especializadas da Polícia Militar do Distrito Federal passaram a negociar a libertação das crianças em segurança. As crianças são três meninas de 14 e 7 anos, e 1 ano, um menino de 6 anos. A equipe especializada em atendimento à mulheres de vítimas de violência também foram acionadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a PMDF, o o suspeito estava muito alterado e se recusava a liberar os filhos, no entanto, após intensa negociação o homem aceitou soltar as crianças e foi conduzido para delegacia. As crianças não apresentavam ferimentos. 

Saiba Mais

 

Jaqueline Fonseca

SUB-EDITOR I

Pós-graduada em jornalismo investigativo com 10 anos de experiência na cobertura política, econômica, judicial e local. Vencedora dos prêmios: Fenacor 2017, Fiero 2017 e MPRO 2016

Por Jaqueline Fonseca
postado em 19/08/2025 08:50
x