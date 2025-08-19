Pai mantém quatro filhos como reféns após agredir esposa em Samambaia

Um homem manteve os quatros filhos em cárcere privado após agredir a esposa e expulsá-la de casa durante a madrugada desta terça-feira (19/8). As informações são da Polícia Militar do Distrito Federal que atendeu a ocorrência em Samambaia.
Após identificar o caso, a polícia acionou a operação gerente e as equipes especializadas da Polícia Militar do Distrito Federal passaram a negociar a libertação das crianças em segurança. As crianças são três meninas de 14 e 7 anos, e 1 ano, um menino de 6 anos. A equipe especializada em atendimento à mulheres de vítimas de violência também foram acionadas.
Segundo a PMDF, o o suspeito estava muito alterado e se recusava a liberar os filhos, no entanto, após intensa negociação o homem aceitou soltar as crianças e foi conduzido para delegacia. As crianças não apresentavam ferimentos.
