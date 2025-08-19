Saiba o que a PF apreendeu em operação na manhã desta terça (19/8)

A Polícia Federal apreendeu dinheiro em espécie, drogas, armas e munições durante operação que buscou prender um grupo criminoso que atua no tráfico interestadual de drogas e tem ligação com uma facção criminosa que atua no DF.

Em uma das residências que foi alvo de mandado de busca e apreensão foram encontradas balanças de precisão e máquinas de cartão. Notas de dois, cinco, dez, vinte, cinquenta e cem reais foram localizadas dentro de bolsas e cofres na casa.





















A operação, feita na manhã desta terça-feira (19/8), cumpriu 50 ordens judiciais, sendo 27 mandados de busca e apreensão, 12 de prisão preventiva e 13 de prisão temporária, além do bloqueio de bens estimado em R$ 8 milhões. O grupo, formado por ao menos 16 pessoas, também tem indícios de envolvimento com lavagem de dinheiro e comércio ilícito de armas de fogo.

A ação fez parte da Operação Royal, que contou com apoio da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam/PMDF) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).