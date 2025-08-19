InícioCidades DF
Saiba o que a PF apreendeu em operação na manhã desta terça (19/8)

Além das drogas, dinheiro, armas e munições, PF também encontrou balanças de precisão e máquinas de cartão em residência alvo de mandado de busca e apreensão

Foram apreendidas armas, munições, drogas e dinheiro em espécie - (crédito: PF/Divulgação)
Foram apreendidas armas, munições, drogas e dinheiro em espécie - (crédito: PF/Divulgação)

A Polícia Federal apreendeu dinheiro em espécie, drogas, armas e munições durante operação que buscou prender um grupo criminoso que atua no tráfico interestadual de drogas e tem ligação com uma facção criminosa que atua no DF. 

Em uma das residências que foi alvo de mandado de busca e apreensão foram encontradas balanças de precisão e máquinas de cartão. Notas de dois, cinco, dez, vinte, cinquenta e cem reais foram localizadas dentro de bolsas e cofres na casa. 

A operação, feita na manhã desta terça-feira (19/8), cumpriu 50 ordens judiciais, sendo 27 mandados de busca e apreensão, 12 de prisão preventiva e 13 de prisão temporária, além do bloqueio de bens estimado em R$ 8 milhões. O grupo, formado por ao menos 16 pessoas, também tem indícios de envolvimento com lavagem de dinheiro e comércio ilícito de armas de fogo.

A ação fez parte da Operação Royal, que contou com apoio da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam/PMDF) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 19/08/2025 10:18 / atualizado em 19/08/2025 10:24
