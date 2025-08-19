Calorão e secura! Temperatura no DF será de 30ºC com umidade a 20%

Pedro Areal* —O Distrito Federal segue com mais um dia de sol e secura. Nesta terça-feira (19/8), a capital amanheceu com temperatura mínima de 12°C, mas a previsão é até 30°C durante a tarde, de acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).
A umidade relativa do ar segue apresentando grande oscilação, no início do dia chegou a 75%, devendo cair para até 20% ao longo da tarde, considerada bem abaixo do ideal (entre 50% e 60%) pela Organização Mundial da Saúde. Então, é recomendado beber bastante líquido para se manter hidratado e se prevenir do sol passando protetor solar.
O Inmet sugere evitar limpar terrenos ou lixo ateando fogo, devido ao alto risco de incêndios, que têm sido recorrentes no clima seco do cerrado.
*Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes.