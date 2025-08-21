Goiânia e Anápolis concentram um terço das viagens de ônibus de Brasília

Venda de bilhetes que têm Brasília como destino ou origem teve aumento de 42% - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Clickbus, plataforma digital brasileira especializada na venda on-line de passagens rodoviárias, registrou um aumento de 42% na venda de bilhetes que têm Brasília como destino ou origem, entre janeiro e julho deste ano, em comparação com 2024.

Segundo a empresa, as vizinhas Goiânia (28%) e Anápolis (5%) respondem por um terço das passagens vendidas que partem da capital federal. Na sequência, aparecem Belo Horizonte (9%), São Paulo (8%) e Rio de Janeiro (6%).

Já o ranking de quem chega a Brasília também tem a capital goiana na liderança, com 29%. Depois, estão São Paulo (10%), Belo Horizonte (9%), Rio de Janeiro (7%) e Uberlândia (5%).

No início de agosto, a Clickbus anunciou um investimento de R$ 15 milhões em inteligência artificial em 2025. A empresa acredita que a tecnologia é a forma ideal para revolucionar a forma como o passageiro planeja, compra e aproveita as viagens rodoviárias, tornando-as mais eficientes, personalizadas e sem surpresas. Seis a cada 10 passagens de viagens rodoviárias ainda são vendidas no balcão das empresas de ônibus.

As palavras de Regina Casé

Em um cenário onde a tecnologia é frequentemente vista como um privilégio para poucos, a atriz Regina Casé trouxe uma perspectiva poderosa e inspiradora no SAP NOW AI Tour Brazil, maior evento corporativo de gestão empresarial do país, realizado entre terça e ontem, em São Paulo. Ela destacou como o Brasil, e em particular suas periferias e favelas, tem dado um "olé" nessa percepção, utilizando a tecnologia de formas criativas e admiráveis globalmente.

Casé relembrou a série Lan House, dos anos 2000, em que jovens de comunidades carentes, sem acesso individual à internet, se uniam para explorar o mundo digital. Um exemplo marcante foi o de jovens cearenses que, imersos em animes, aprenderam japonês. Essa é uma prova clara de inclusão tecnológica na prática.

A atriz também compartilhou uma história pessoal: a da filha Benedita. Após décadas ouvindo apenas sons graves e médios devido à perda auditiva na infância, Benedita, aos 31 anos, conseguiu escutar, pela primeira vez, o canto de um pássaro, graças aos avanços dos aparelhos auditivos. "Como não ser grata à tecnologia?", questionou Casé, reforçando que a tecnologia, "como toda amiga, precisa ser educada com valores".

As palavras de Regina Casé servem como um lembrete importante para o mundo dos negócios: a tecnologia não é apenas uma ferramenta de eficiência e lucro. Ela é um poderoso vetor de inclusão social, inovação e transformação humana.

Conselho de Cultura

Terminam hoje, às 22h, as inscrições para representantes da sociedade civil no Conselho de Cultura do Distrito Federal. Com mandato de três anos, são quatro cadeiras de conselheiros titulares e outras quatro cadeiras de suplentes. As inscrições devem ser realizadas por entidades, grupos, fóruns, coletivos e instâncias de participação que comprovarem atuação na área, por meio de preenchimento de formulário eletrônico, no site da Secretaria de Cultura. A divulgação das candidaturas válidas será em 10 de setembro, com eleições — realizadas on-line — entre as 9h de 17 de setembro e as 12h de 22 de setembro. A publicação do resultado das eleições será por meio do DODF, em 24 de setembro.

Arrecadação de brinquedos

A Emater-DF é um dos pontos de recebimento da campanha "Vem Brincar Comigo 2025", que visa arrecadar brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social. A ação, que faz parte do calendário oficial do GDF para o Mês das Crianças, aceita brinquedos novos e usados, em bom estado, até 10 de outubro. Além da sede, a população pode entregar suas doações em qualquer escritório local da Emater-DF, que, tradicionalmente, são pontos de encontro dos produtores.

R$ 2,4 milhões

Valor das mercadorias apreendidas pelos auditores fiscais do DF nas fiscalizações realizadas entre 11 e 18 de agosto, em rodovias e transportadoras de Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho e SIA. Como resultado, foram apreendidos 59,6 mil litros de etanol hidratado, 52,4 mil unidades de cerveja em lata, 4 mil unidades de colchões, entre outros.

De olho no Sol

A Natura escolheu a capital federal para ser a primeira cidade a receber sua nova linha de protetores solares. A gigante do mercado de cosméticos apresenta o produto no espaço da marca, no festival Na Praia, e fica exposto durante o day use, à disposição dos visitantes para reposição. Segundo a Natura, eleita a marca de beleza mais influente do país, no Brand Momentum Index (BMI) 2025, realizado pela Design Bridge and Partners, Brasília larga na frente porque, em pleno período de seca, nosso clima exige atenção redobrada com a pele. A linha Natura Solar chega ao mercado no fim do mês e conta com versão stick, pensada para facilitar a reaplicação ao longo do dia.



