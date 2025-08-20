Homem é condenado a 11 anos de prisão por tentativa de feminicídio

A paciente, de 52 anos, foi encontrada no banheiro, sem vida - (crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)

O Tribunal do Júri do Recanto das Emas condenou um morador do Recanto das Emas, por tentativa de feminicídio, nesta quarta-feira (20/8). Guilherme da Silva Andrade recebeu a sentença de 11 anos, quatro meses e 24 dias de prisão, em regime inicial fechado e não poderá recorrer em liberdade.

Leia também: Homem é preso por tentativa de feminicídio no Recanto das Emas

O caso ocorreu entre os dias 21 e 22 de abril de 2024, na residência do casal, no Recanto das Emas (DF). Em relato à polícia, a jovem de 24 anos contou que havia se mudado do Ceará para o Distrito Federal há cerca de quatro meses para viver com Guilherme. Segundo ela, o relacionamento ainda era recente e não tinham filhos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No depoimento, a mulher disse que as agressões começaram após uma discussão sobre antigos relacionamentos. Ela afirmou que foi espancada com socos no rosto, enforcada com um cinto, além de ter sido mordida no nariz. A vítima relatou ainda que o réu tentou atingi-la com um botijão de gás e chegou a ameaçá-la dizendo que queria deixá-la "aleijada", chegando a usar um pedaço de vidro para cortar as pernas dela.re

A jovem também afirmou que Guilherme havia usado cocaína e a incentivado a consumir a droga, mesmo sem ela ter experimentado antes. Os jurados reconheceram que o crime foi cometido por motivo torpe, com uso de meio cruel, em contexto de violência doméstica e familiar e com recurso que dificultou a defesa da vítima.