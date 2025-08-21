Mulher leva garrafada em bar é socorrida em estado grave

Uma briga motivada por ciúmes terminou em tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (20/8), em Planaltina de Goiás . A confusão aconteceu em frente ao bar Varanda Beer, localizado na Quadra 02, MR 05, no Setor Norte da cidade.





A Polícia Militar (PMGO) foi acionada após perceber um tumulto de pessoas correndo e acenando para a viatura. No local, os militares encontraram a vítima, identificada como Karoline Ribeiro Soares, com um grave ferimento no pescoço e grande perda de sangue.

A briga teria sido motivada por ciúmes (foto: Material cedido ao Correio)

Populares indicaram a direção da fuga da autora, que vestia blusa preta e calça jeans. Após buscas pela região, os policiais localizaram e abordaram Ana Carolina da Silva Castro, que corria em direção ao outro lado da quadra. A suspeita tem passagem criminal por roubo à mão armada e cumpre pena em regime aberto.





Durante a abordagem, Ana Carolina confessou a agressão e relatou que a vítima é ex-companheira de seu atual namorado. Segundo ela, as duas estavam bebendo juntas quando Karoline teria tido uma crise de ciúmes , iniciado uma discussão e a agredido com puxões de cabelo. Em resposta, a suspeita pegou uma garrafa de vidro que estava sobre a mesa e atingiu a rival com força no pescoço.





Ana Carolina disse ainda que fugiu do local por medo de retornar ao regime fechado, já que responde em liberdade condicional.





Enquanto isso, populares socorreram Karoline, que havia desmaiado em razão da perda de sangue, e a levaram ao hospital. A vítima foi atendida na sala de urgência, inconsciente, com um corte profundo no pescoço. Seu estado de saúde não foi atualizado até o fechamento desta reportagem.





A suspeita apresentava alguns arranhões no peito e no pescoço. Ela foi levada à Delegacia de Polícia Civil de Planaltina de Goiás, onde o caso foi registrado e as providências legais serão tomadas.